Il Comune di Cervasca vuole la competenza di via Roma per poter installare i dissuasori di velocità

A febbraio scorso il Comune di Cervasca organizzò un incontro pubblico per spiegare ai cittadini il piano dei velox che verranno installati in paese, lungo le strade provinciali.

Era presente anche il presidente della Provincia Luca Robaldo, che aveva promesso, proprio in occasione di quell'incontro, che sarebbe tornato per valutare, in prima persona, la velocità con cui molti automobilisti percorrono alcune strade del paese. La richiesta, da parte di alcuni residenti, era stata, infatti, quella di poter installare anche dei dissuasori meccanici di velocità. Cosa che non può essere fatta sulle strade di competenza provinciale.

Stamattina Robaldo, che ha fatto colazione a casa della signora che aveva sollecitato la sua presenza, è andato in paese, prima delle 8, proprio per verificare la situazione. Il Comune di Cervasca gli ha chiesto di poter subentrare nella competenza di via Roma, nel tratto che attraversa il centro storico, così da poter installare i dossi e far sì che le auto in transito procedano ad una velocità consona al fatto che si sta attraversando un centro abitato.