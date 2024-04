Installato a Priola un ponte sospeso che garantirà il collegamento a Pianchiosso anche in caso di emergenza

"Si tratta di un collegamento che consente il passaggio per i soccorritori anche quando vi sono condizioni meteo avverse o che non consentano l'arrivo di mezzi come l'elisoccorso - spiega il sindaco, Luciano Sciandra -. "Si tratta di un ponte sospeso che è pensato per il passaggio di una barella con operatori sanitari e nei pressi del quale sarà presene per le emergenze anche un mezzo pick up."

"Era un intervento necessario per garantire che non si verifichino più situazioni di isolamento come avvenuto nel 2016 in seguito all'alluvione - prosegue il primo cittadino -. Nei prossimi mesi, presumibilmente da giugno, inizieranno anche gli interventi al ponte che collega la frazione alla Statale 28 al momento non è in grado di fronteggiare la portata di acqua in caso di eventi calamitosi come le ultime alluvioni".