A Borgo San Dalmazzo il primo incontro di formazione per castanicoltori dell'Unione Montana

L’Unione Montana Valle Stura organizza una serie di appuntamenti rivolti ai castanicoltori e appassionati del settore nell’ambito del progetto Alcotra “ValOd’Oc: Valorizzazione e Organizzazione degli Operatori della Castanicoltura”, finanziato dal programma europeo Alcotra e che vede come partner il Comune di Isola, Imprese Verde Cuneo e l’Association foncière agricole du pays de la Châtaigneraie de la Tinée et de la Vésubie.



La prima iniziativa si svolgerà sabato 20 aprile 2024. Dalle ore 10 alle 12 saremo ospiti di Paolo Viale nella sua azienda vivaistica Alpi Vivai a Borgo San Dalmazzo in Via David 30 per approfondire assieme a lui le tecniche di innesto dei castagni in vaso.



Sabato 18 maggio i partecipanti incontreranno invece Davide Salvino e Mauro Caviglione dell’Università di Torino che ci accompagneranno all’interno di un castagneto per parlare di gestione dei residui a seguito della raccolta e innesti nell’ambiente boschivo. Il ritrovo è alle 9.30 nel piazzale di frazione Beguda con rientro previsto verso le 13.30.



Venerdì 31 maggio è prevista invece la visita al Centro Regionale di Castanicoltura di Chiusa Pesio dove Maria Gabriella Mellano, docente dell’Università di Torino, e Alessandro Tomatis accoglieranno i castanicoltori per una visita tecnica del Centro e un approfondimento sul taleaggio del castagno. A seguire l’Unione Montana organizza un pranzo offerto in occasione della conclusione di questo primo ciclo di formazioni.



Il trasporto è garantito da una navetta organizzata dalla Valle Stura che partirà alle 8.30 da Demonte.



Per quest’ultima attività la prenotazione è obbligatoria inviando una mail all’indirizzo alcotra@vallestura.cn.it o telefonando all’Unione Montana Valle Stura (0171.955555).