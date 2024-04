Gli alunni vicesi a lezione di legalità

Su proposta del Comune, il 23 aprile si è svolto un incontro di grande rilevanza educativa e sociale incentrato sui temi della legalità e della cittadinanza responsabile rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado di Vicoforte che ha rappresentato un'importante occasione di approfondimento e riflessione per i giovani studenti.

Dopo i saluti iniziali del sindaco Gian Pietro Gasco e dell’Assessore alla Cultura e all’Istruzione, Daniela Tarò, l’incontro è stato tenuto dal Prof. Roberto Rossetti, storico e rinomato autore di opere significative sulla lotta alla criminalità organizzata, accompagnato da una sua allieva dell’Istituto Alberghiero di Mondovì.

L'occasione ha offerto agli studenti una preziosa opportunità di conoscenza e consapevolezza sui valori fondamentali della società civile.

"Il Comune - dice l'assessore Daniela Tarò - esprime gratitudine al Prof. Rossetti per il suo prezioso contributo e a tutti gli studenti che hanno partecipato con interesse e attenzione. Ringraziamo tutti gli insegnanti ed in particolare la coordinatrice prof.ssa Elisa Barale per la stretta collaborazione. Eventi come questo rappresentano un passo significativo verso la formazione di ragazzi, cittadini consapevoli, responsabili e impegnati nel futuro della nostra comunità".

Nel corso della mattinata, il Prof. Rossetti ha guidato gli studenti attraverso una stimolante analisi della cultura della legalità, focalizzando l'attenzione sulla figura eroica di magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della lotta contro la mafia; attraverso un approfondimento delle differenze tra mafia e 'ndrangheta, gli studenti hanno potuto acquisire una maggiore comprensione delle sfide attuali legate alla criminalità organizzata.

Parallelamente, è stato dedicato ampio spazio alla promozione della cittadinanza responsabile, con un focus speciale sul significato e sull'importanza del 25 aprile, data simbolo della Resistenza e della lotta per la libertà e la democrazia in Italia. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di esplorare il contesto storico e i valori che hanno caratterizzato quel periodo cruciale della nostra storia nazionale e locale.

L'incontro si è distinto per la sua natura interattiva e coinvolgente, incoraggiando gli studenti a partecipare attivamente attraverso domande, dibattiti e momenti di confronto. Grazie alla competenza e alla passione del Prof. Rossetti, gli studenti hanno potuto cogliere appieno l'importanza della propria responsabilità individuale nella costruzione di una società basata sulla legalità, la giustizia e il rispetto reciproco.