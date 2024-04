Busca tra storia e leggenda narrata in due libri scritti da Dante Bruno

Spiega l'autore” Sono orgoglioso di poter divulgare, con queste due mie opere, questa parte della letteratura buschese, esaltandola. Con Eugilde e Beatrice, riscopriamo quei testi scritti nel tempo passato, che ripercorrono la storia della nostra città. Li dono alle biblioteche locali affinchè siano consultabili dagli utenti. E' importante assaporare e gustare la nostra Busca, anche scoprendo quel lato nascosto, che è nei libri, nelle storie non ancora raccontate.”.

La cantica di Eugilde fu scritta dal Pellico, dopo la sua prigionia presso lo Spielberg, egli fu ospite dei Tapparelli d'Azeglio presso il Castello del Roccolo, la trama è ambientata nel medioevo al tempo delle crociate. La figura di Beatrice di Busca invece, si collega al tempo del marchesato locale, dagli scritti occitani, con cui i poeti trovatori, accorrevano dalla Provenza in genere, alle nostre corti. Rambaldo originario di Orange, ebbe modo di dedicare a Beatrice, alcuni componimenti. Nel 1173, morì “d'amore” per lei, che considerava “del mon la bellaire”, ovvero la più bella del mondo. Conclude l'autore “ Ringrazio Paolo Fusta editore ed il suo staff per la grafica ed impaginazione ed altresì il personale della biblioteca civica di Busca per la collaborazione all'evento.”