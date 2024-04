Bra, danneggia cinque auto in quattro diversi incidenti e si dà alla fuga: fermato dalla Polizia Locale

Notevole il bilancio dei danni provocati da un ventenne protagonista qualche sera fa di una bravata che poteva anche avere più serie conseguenze.

Messosi alla guida della sua Opel Corsa, il giovane ha dapprima tamponato un’altra utilitaria in piazza Roma e un Suv Audi Q5 in via Vittorio Veneto. Il ragazzo non si è fermato, ma ha proseguito la sua corsa verso il centro.

Giunto in via Marconi ha urtato e danneggiato due auto in sosta – una Seat Ibiza e una Mercedes C220 –, dopodiché ha tamponato una Mazda Cx-5 in strada San Michele. Qui è stato raggiunto e quindi fermato da due pattuglie della Polizia Locale braidese, che immediatamente hanno sottoposto il giovane a un controllo del tasso alcolemico rilevando una presenza di alcol nel sangue di cinque volte superiore al limite di 0.50 grammi al litro consentito.

Il ventenne, nei confronti del quale è scattato il ritiro della patente e il sequestro dell’auto, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Asti per i reati di guida in stato di ebbrezza, per aver provocato incidenti stradali in stato di ebbrezza e per danneggiamento.