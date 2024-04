Apre a Saluzzo un nuovo ed esclusivo showroom in centro città

Sabato 13 aprile dalle ore 17 il “fashion brand sartoriale” CORALIE apre le porte dei nuovi locali in Via Volta 9, da tutti conosciuti come i "porti scur".

Monica Tivano, titolare, fondatrice e fashion designer del brand CORALIE, con un proprio Atelier aperto nel 2022, oggi sceglie una delle zone più affascinanti di Saluzzo per proporre il suo nuovissimo ed elegante Showroom e sarà felice di avervi come ospiti per brindare a questo importante inizio. Sarà anche l’occasione per presentare la collezione Primavera Estate 2024 composta da capi prèt a portèr realizzati mantenendo la sartorialità che contraddistingue il brand.

Inoltre sarà possibile scoprire il servizio sartoriale su misura che offre il brand con creazione personalizzata di abiti da sera di grande effetto. Un servizio da sempre apprezzato per chi cerca un capo esclusivo e di qualità.

Tutto lo staff CORALIE vi aspetta per offrirvi un pomeriggio fashion e glamour!

www.coraliemonicativano.com