Guida all'acquisto di Dogeverse

Lanciata in presale da pochi giorni, Dogeverse è una nuova meme coin ispirata al token DOGE, ma realizzata da un team indipendente.

Si tratta di un token multichain, basato sull’interoperabilità e sulla possibilità di cambiare blockchain a piacimento per scambiarlo.

Gli utenti potranno utilizzare la funzione Dogeverse Bridge per passare da una blockchain all’altra. Tramite l’interoperabilità, DOGEVERSE diventerà scambiabile su tutte le principali blockchain e sui DEX.

Inizialmente, DOGEVERSE è stato lanciato su Ethereum, per poi venire portato su BNB Chain, Polygon e Avalanche tramite Wormhole e Portalbridge.

Durante la presale, il token arriverà anche su altre blockchain come Base e Solana, dando ai trader una maggiore possibilità di scelta.

Attualmente, il progetto ha raccolto quasi 3 milioni di dollari, con il token DOGEVERSE venduto a 0,000292 dollari. Il valore del token aumenterà con ogni fase della presale, come riportato in questa tabella.

Numero Fase Valore del token 1 0.00029000 dollari 2 0.00029100 dollari 3 0.00029200 dollari 4 0.00029300 dollari 5 0.00029400 dollari 6 0.00029500 dollari 7 0.00029600 dollari 8 0.00029700 dollari 9 0.00029800 dollari 10 0.00029900 dollari Hard Cap 1 (11) 0.00030000 dollari Hard Cap 2 (12) 0.00030100 dollari Hard Cap 3 (13) 0.00030200 dollari Hard Cap 4 (14) 0.00030300 dollari Hard Cap 5 (15) 0.00030400 dollari Hard Cap 6 (16) 0.00030500 dollari

In generale è consigliabile comprare il token nelle fasi iniziali della presale, in modo da ottenere un guadagno maggiore dopo il listing su CEX e DEX.

I trader alle prime armi interessati ad acquistare DOGEVERSE, possono seguire i passaggi di questa pratica guida all’acquisto del token. Per una navigazione più agevole sul sito di Dogeverse, suggeriamo di di selezionare la lingua "Italiano".

Scaricare un wallet digitale

Per partecipare alla presale di DOGEVERSE è necessario scaricare e installare un wallet digitale compatibile con il Web 3.0.

Metamask, Wallet Connect e Coinbase Wallet sono supportati dal sito ufficiale di DOGEVERSE e possono essere scaricati gratuitamente dai rispettivi siti ufficiali.

Dopo il download è possibile integrare il wallet come estensione del browser o utilizzare l’app dedicata sui propri dispositivi mobili per l'acquisto e la custodia delle criptovalute.

Si consiglia vivamente di impostare una password sicura, senza però salvarla nella memoria del dispositivo o del browser, in quanto i wallet digitali sono spesso bersaglio di attacchi informatici e violazioni della sicurezza che possono portare al furto delle proprie criptovalute.

Acquistare ETH, USDT, MATIC o AVAX

Attualmente, il sito ufficiale di DOGEVERSE permette l'acquisto del token utilizzando ETH, USDT, MATIC o AVAX.

Queste criptovalute si possono acquistare su exchange come Binance o Coinbase, oppure su DEX come Uniswap.

Per farlo bisogna registrarsi sull'exchange selezionato, accedere e collegare il wallet. In seguito sarà possibile selezionare la criptovaluta da comprare e procedere al pagamento dell’importo desiderato. In generale, sugli exchange è possibile pagare con carta di credito, bonifico o altri metodi come ad esempio Paypal.

Collegare il wallet al sito della presale e comprare DOGEVERSE

Per comprare DOGEVERSE occorre collegare il proprio wallet al sito ufficiale della presale, selezionando "Collega Wallet" e selezionando il proprio tra i vari disponibili.

In seguito si dovrà scegliere la criptovaluta con cui si desidera acquistare il token, optando tra ETH, BNB, MATIC o AVAX.

Chi non vuole registrarsi su un exchange, può comprare DOGEVERSE utilizzando valuta fiat, fornendo i dati della carta di credito per l’acquisto sul sito ufficiale.

Staking

Dogeverse permette di fare staking dei token acquistati in presale, per ottenere ricompense passive in base all’APY.

I guadagni dello staking verranno erogati al ritmo di 6088 DOGEVERSE per blocco Ethereum, nel corso di due anni. Per lo staking occorre comprare il DOGEVERSE sul sito ufficiale utilizzando ETH, USDT o carta di credito.

Prelevare i token

Una volta terminata la presale, sarà possibile prelevare i token DOGEVERSE tramite lo stesso wallet e la blockchain utilizzate per l’acquisto.

