A Mondovì un incontro sulla "Difesa del Servizio Sanitario e il Diritto alla Cura”

A Mondovì venerdì 19 aprile, alle 20.45, presso la sala Scimè (a fianco del municipio) si terrà un incontro aperto a tutti i cittadini del monregalese sul tema della sanità pubblica. L’attività è organizzata dal Comitato Civico a Difesa della Sanità pubblica “Dica 32” insieme a “Di Sana e Robusta Costituzione” di Cuneo.

Gli interventi dei relatori hanno fondamentalmente due obiettivi. Il primo è quello di approfondire il percorso storico (normativo ed economico) attraverso il quale il SSN è stato progressivamente impoverito di risorse materiali e umane. Il secondo quello di informare i presenti sulla reale gravità delle condizioni attuali dei servizi della ASL e sulle prospettive che ci attendono se non ci sarà un mutamento della politica sanitaria dell’attuale governo nazionale e regionale.

Fondamentalmente le relazioni vogliono essere solo lo spunto per stimolare una discussione con i presenti, per fornire chiarimenti, per ricevere suggerimenti e, infine, raccogliere eventuali adesioni al nostro Comitato. È nostra convinzione che solo attraverso la partecipazione attiva dei cittadini possiamo avere più forza per difendere una sanità pubblica e universale.

Nell’occasione si potrà firmare l’appello per la “Difesa del Servizio Sanitario e il Diritto alla Cura”, promosso dal Comitato “Vivere la Costituzione”.