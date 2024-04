Elezioni regionali, Gianna Pentenero mercoledì a Savigliano

Successivamente alle 21 presso il Circolo Culturale Saviglianese in piazza Nizza, Gianna Pentenero incontrerà i cittadini per presentare il programma del centrosinistra: al centro la sanità pubblica, compromessa da cinque anni per precisa volontà politica di privatizzazione, i trasporti pubblici locali ridimensionati anche approfittando della pandemia (si pensi alla linea Saluzzo-Savigliano, che solo ora la destra promette di riaprire), il sociale che ha vissuto anni difficili tra interventi ideologici (la legge "allontanamenti zero") e favori alle lobby (la legge sulla regolamentazione del gioco d'azzardo annacquata e smantellata).