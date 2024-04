Ad Alba una serata dedicata al celebre pittore spagnolo Francisco Goya

Venerdì 19 aprile alle 21, presso la sede dell’Associazione Alec in via Vittorio Emanuele II, 30, si terrà una serata dedicata al celebre pittore spagnolo Francisco Goya.

La serata sarà condotta dal professor Antonio Basile, docente in pensione di disegno e storia dell’arte presso il liceo scientifico “L. Cocito” e l'ex Istituto Magistrale “L. Da Vinci”. In un contesto culturale e riflessivo, esploreremo il periodo più oscuro della vita e dell'opera di Goya, tema affrontato anche nella mostra "La ribellione della ragione", esposta a Milano e conclusasi a marzo, che analizza il conflitto tra la ragione e l'irrazionalità umana attraverso le opere dell'artista spagnolo.

"Dopo la Rivoluzione francese, spiega Antonio Basile, le idee dell'Illuminismo si diffusero in Europa. In Spagna, queste idee non arrivarono attraverso i libri dei filosofi, ma tramite l'esercito di Napoleone, che occupò il paese tra il 1808 e il 1813, imponendo un regime oppressivo. Questa occupazione turbò le menti degli spagnoli, poiché contrastava con gli ideali di fratellanza e armonia dell'Illuminismo. In risposta ai tragici avvenimenti di cui è testimone e alla malattia che lo colpisce, privandolo dell'udito, Goya si allontanò dalla pittura di corte per esplorare in profondità la condizione umana. Le sue opere diventarono sempre più inquietanti, riflettendo la sua esperienza personale di tragedie e malattia. Goya si focalizzò su temi come violenza, follia e oscurità, creando capolavori come i "Capricci" e i "Disastri della guerra". Le celebri pitture nere testimoniano il suo declino mentale e la solitudine. Questo periodo segnò una profonda introspezione artistica per Goya, lasciando un'eredità duratura".

La serata sarà un viaggio emozionante e rivelatore attraverso i tormenti e le meraviglie della pittura di Goya, un tributo al suo straordinario potere di catturare l'animo umano con una forza e un'intensità senza pari.

Durante la serata saranno presentate slides sull’argomento e una proiezione.