Insieme per Pianfei: ecco i componenti della lista a sostegno del candidato Marco Turco

Sarà in corsa alle amministrative del prossimo giugno con la lista "Insieme per Pianfei", il sindaco uscente Marco Turco.

"Una lista civica - spiega Turco - composta da persone provenienti da esperienze diverse con l’obiettivo di mettersi a disposizione del Comune di Pianfei e dei suoi cittadini. Impegno e partecipazione rappresentano da sempre le linee guida sulla base delle quali ci proponiamo di lavorare; grazie all’esperienza maturata in questi anni ed al constante entusiasmo vogliamo continuare a dare il nostro contributo a Pianfei."

Il gruppo sarà così composto:

Marco Turco - Imprenditore, Candidato Sindaco

Stefano Anfossi – Commercialista

Diego Baravalle – Esercente

Mamma Bayti - Studentessa in Scienze Politiche ed Impiegata Amministrativa

Dominique Bersano – Impiegata Amministrativa

Simone Braguzzi – Imprenditore

Antonio Bruno – Pensionato

Giuseppe De Fine – Impiegato

Ezio Musso – Dirigente d’Azienda

Mario Rocca – Addetto alla Produzione

Alessandro Tomatis – Dottore agronomo

IL PROGRAMMA

"Il programma proposto - spiega Marco Turco - è frutto di un’attenta valutazione dell’attuale realtà locale e dell’esperienza maturata negli scorsi mandati, rivolto alla gente e che vuole ascoltare ed utilizzare le opinioni dei cittadini come stimolo per fare meglio. L’idea alla base del nostro operato è sempre stata quella di portare il “Comune tra la gente” e guardandoci indietro possiamo ritenerci soddisfatti: molte iniziative sono nate ascoltando le richieste del Paese e questo è ciò che vogliamo continuare a fare perché l’amministrazione è a servizio dei cittadini.

Il nostro vuole essere un percorso da attuare nel pieno rispetto della trasparenza amministrativa, aperto al confronto propositivo come strumento indispensabile per la crescita della collettività e di chi ha il dovere di amministrarla, ispirato ai principi della democrazia partecipata, della solidarietà e della tolleranza.

La trasparenza, la disponibilità, l’attenzione alle diverse richieste e la dedizione al nostro impegno ci hanno sempre distinti in questi anni ed è il modo in cui vogliamo continuare a dare il nostro servizio al Paese".

ECONOMIA

"Nel programma del mandato in corso abbiamo promesso diverse cose ed oggi con tantissimo orgoglio, pur passando attraverso situazioni davvero impegnative, possiamo dire di aver rispettato ogni nostra promessa.

In questi anni abbiamo cercato di sfruttare al meglio le risorse a disposizione al fine di garantire servizi adeguati e mantenendo sostanzialmente invariati i livelli delle imposte e tasse comunali. Questo sarà l’obiettivo che perseguiremo anche dei prossimi anni cercando di massimizzare le risorse a disposizione anche attraverso la partecipazione ai Bandi Regionali ed Europei. L’azione amministrativa continuerà ad assicurare una corretta e sana gestione delle finanze comunali. È necessario quindi, proseguire la sinergia virtuosa di amministratori e dipendenti comunali per programmare le spese e le relative entrate nell’ottica di massimizzazione di tutte le risorse.

L’obiettivo verrà perseguito potenziando le risorse locali e la collaborazione con i Comuni limitrofi continuando il percorso intrapreso con l’UNIONE MONTANA MONDOLE’. In questi ultimi anni abbiamo posto le basi per un’attiva collaborazione tra i Comuni aderenti all’UNIONE che dovrà essere ancora sviluppata al fine di permettere al Nostro Comune di raggiungere i livelli di adeguatezza necessari per lo svolgimento delle numerose funzioni attribuite. Attraverso una gestione condivisa e collaborativa con gli altri Comuni dell’Unione abbiamo gestito e gestiremo i fondi ATO a disposizione.

L’obiettivo è inoltre quello di continuare a sviluppare progetti di risparmio energetico ed investimenti in energie rinnovabili in modo da ridurre i consumi e quindi i costi di gestione, e di produrre energia pulita con esiguo impatto ambientale.

Dal punto di vista ambientale continuerà l’attenzione verso un miglioramento della gestione dei rifiuti, in modo da rispondere al problema non secondario della tutela dell’ambiente e del decoro cittadino e per elevare la qualità della raccolta differenziata."

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

"La pianificazione territoriale di un Comune come il nostro è un tema programmatico molto importante in quanto il suo sviluppo deve avvenire tramite l’integrazione degli aspetti ambientali con quelli umani ed economici, in questi anni abbiamo lavorato su più varianti del piano regolatore per agevolare lo sviluppo del tessuto produttivo del Paese e si continuerà a seguire questa strada sempre e comunque nell’ottica del rispetto del territorio".

Per quanto riguarda le Opere Pubbliche l’obiettivo è quello di portare a compimento alcune iniziative già programmate ed a seguirne nuove, quali:

l’efficentamento energetico delle Scuole Elementari e Medie, il cui fine è azzerare il consumo dell’energia, affiancato alla messa in sicurezza a livello sismico dell’edificio, in estate partirranno già i lavori di costruzione di un impianto di ventilazione meccanica per rendere i locali delle scuole dotati di ricambio dell’aria costante.

nonché il progetto per un disalveo e messa in sicurezza del canale Bearlotto Mussi.

abbiamo in programma la riqualificazione della Scuola dei Mussi volta alla sua conservazione e per renderla più sicura e fruibile.

un nostro grande obbiettivo è di dotare il Comune di piste ciclabili che colleghino il centro alle varie frazioni come Blangetti, Viglioni e Mussi in modo da incentivare, migliorare e rendere più sicura la mobilità alternativa nel territorio. Questo è un obbiettivo che è già partito e che cercheremo di perseguire con il massimo impegno avendone già posto le basi attraverso prefattibilità e progetti preliminari.

continuerà il processo di implementazione e copertura del servizio di videosorveglianza.

Verrà garantita la continua manutenzione delle strade e l’implementazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

verranno vagliate tutte le possibilità per effettuare l’asfaltatura di Via San Biagio e Via Morozzenga, è già in atto un bando relativo a questo progetto.

grazie a fondi ATO sarà realizzata una scogliera di sostegno alla riva sul versante ovest della Borgata Revelli.

sarà data particolare attenzione alla manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi, aree verdi e parchi gioco garantendone una maggiore fruibilità a tutti e curandone costantemente la pulizia e il verde.

a monte del Parco dei Ragazzi si prevede di creare un area per lo sgambamento dei cani.

è in progetto il completamento del Parco dei Ragazzi per rendere questo, un luogo sempre più idoneo e completo ad un posto di ritrovo.

si sono già fatti dei discorsi con i Comuni limitrofi per la creazione di Comunità Energetiche, questo progetto segue la nostra linea di attenzione al risparmio energetico.

l’obiettivo è quello di continuare a sostenere i progetti relativi al Lago di Pianfei (Progetto Serra degli Ulivi), in quanto sia da un punto di vista del territorio e del paesaggio base può diventare appetibile per un progetto concreto di recupero turistico che può e deve direzionarsi verso una tipologia di fruitori come appassionati di trekking e montain-bike o più in generale verso un turismo “alternativo”, che va alla ricerca di bellezze naturalistiche e luoghi in cui praticare sport all’aria aperta.

il nostro impegno è quello di sostenere e promuovere un recupero a fini turistici e terziari del territorio. Abbiamo visto aumentare in modo esponenziale la presenza di persone relativamente ad attività legate all’Outdoor e questo, oltre alla bellezza che offre il nostro territorio, anche grazie alla posa della nostra Big Bench per cui sarà nostro impegno proseguire su questa strada.

ci dedicheremo al perseguire ogni bando pubblico che sia in linea con le nostre possibilità.

POLITICHE SOCIALI, ASSOCIAZIONISMO e CULTURA

La famiglia e la persona saranno al centro dell’attenzione delle politiche sociali attraverso progetti a favore dei giovani, delle famiglie e delle persone anziane. L’ obiettivo sarà l’integrazione di tutti i soggetti, attraverso un continuo coinvolgimento delle associazioni.

Continueremo a garantire un forte sostegno al volontariato e alle associazioni del Comune: si tratta di persone che nel campo sociale, sportivo, culturale e ricreativo rappresentano una colonna portante della nostra comunità. L’obbiettivo è quello di favorire forme di aggregazione giovanile e non, spaziando su più campi: informatico, artistico, culturale, sportivo, supportando le attività sia esistenti che nuove e mettendo a disposizione spazi e attrezzature.

Insieme ad altre realtà del territorio o Comuni limitrofi, si favoriranno momenti di formazione-informazione nelle scuole su prevenzione alla salute, educazione ambientale ed alimentare.

Vogliamo aiutare il nostro territorio, facendo la nostra parte, a raggiungere gli obbiettivi a cui i nostri tempi mirano.

Continueremo a dare il sostegno necessario allo sviluppo del plesso scolastico promuovendo i servizi di dopo-scuola, pre-ingresso, pedibus, mensa ed attività sportive collegate. In questi anni ci siamo resi promotori di questi servizi per rispondere alle esigenze del territorio, e ci impegneremo a continuare su questa strada.

Verrà garantito il servizio di sicurezza all’ingresso ed all’uscita dei bambini nelle scuole comunali.

L’obiettivo inoltre è quello di incrementare le iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale, come soggetto rilevante per la società; favorendo da un lato l’autonomia delle persone anziane che intendano condurre vita autonoma e dall’altro promuovendo un servizio sostenibile come l’iniziativa Casa Mosè, ad oggi una realtà funzionale ed unica nel territorio.

La politica culturale che fa capo direttamente all’Amministrazione Comunale continuerà a concentrarsi sui servizi da offrire al pubblico come un continuo sviluppo della biblioteca quale servizio per i cittadini e luogo di incontro per attività culturali.

Con l’aiuto ed il contributo di tutti possiamo offrire a Pianfei un progetto reale di sviluppo e armonia.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

In vista del prossimo appuntamento elettorale abbiamo programmato 5 diversi incontri per presentarci, presentare il nostro programma e confrontarci con il Paese, ci incontreremo: