Progetto "digitalesottocasa.it": Comune e Camera di Commercio al fianco di commercianti e artigiani per lo svilluppo di competenze digitali

Secondo l’ultima edizione del Digital Economy and Society Index (DESI), l’indice della Commissione Europea che misura i progressi dei Paesi dell’Unione in termini di digitalizzazione dell’economia e della società, l’Italia si colloca in 18° posizione fra i 27 Stati membri. In particolare, nonostante negli ultimi anni il nostro Paese abbia migliorato la propria performance, resta ancora irrisolto il tema dello sviluppo di competenze adeguate: oltre la metà dei cittadini italiani non dispone, infatti, di skills digitali di base, il che contribuisce ad aumentare il gap con le più virtuose esperienze europee, limitando la crescita e la competitività del sistema economico.



In questo contesto, a livello locale le istituzioni sono chiamate a supportare ed accelerare il percorso di transizione di cittadini e operatori economici. Con i suoi 1.400 esercizi di vicinato, 300 di somministrazione e 60 strutture di vendita, il Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Cuneo, con capofila il Comune di Cuneo ed una stretta sinergia con associazioni di categoria, imprese ed enti del terzo settore, è fortemente impegnato nell’accrescere l’attrattività del territorio, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali ed artigiane.



A tal fine, tra le diverse attività in cantiere e in fase di realizzazione, il Comune di Cuneo ha promosso un’azione capillare di sensibilizzazione e formazione, attraverso l’adesione al progetto “Digitale sotto casa”. L’iniziativa, messa in campo dalla Camera di Commercio di Cuneo, in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino e la Fondazione Piemonte Innova, prevede il lancio di una piattaforma web per le imprese del commercio e dell’artigianato, ricca di servizi e funzionalità, affinchè gli imprenditori possano cogliere e valorizzare le opportunità che derivano dal fenomeno di digitalizzazione.

Il portale, accessibile all’indirizzo digitalesottocasa.it, intende inoltre favorire la nascita e lo sviluppo di una vera community del digitale, in grado di scambiare buone pratiche ed esperienze virtuose nell’adozione delle nuove tecnologie nei settori del commercio e dell’artigianato.



Proprio in questi giorni è in avvio la campagna di comunicazione del progetto, che vedrà la diffusione di alcune clip promozionali a cui hanno contribuito anche imprenditori del territorio, nell’inedito ruolo di “ambassador” del digitale.

Il video, reso disponibile sui canali ufficiali del Comune, sarà proiettato anche sui pannelli digitali delle panchine smart, installate a partire dallo scorso anno in città.



“Con questo progetto condiviso con il Distretto Urbano del Commercio di Cuneo, - spiega Luca Chiapella Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio - , puntiamo a coinvolgere e sensibilizzare il maggior numero di imprese in sinergia con le associazioni di categoria. Riteniamo che digitalesottocasa.it sia una palestra perfetta che, grazie alla puntuale assistenza fornita dai nostri assistenti digitali, può supportare le micro e piccole imprese del commercio, dell’artigianato e dei piccoli produttori nell’individuazione dei bisogni e delle necessità atte ad attivare progetti di adeguamento, crescita e innovazione digitale. Le nostre imprese da sempre hanno saputo dimostrare di essere competitive e questo progetto è una leva importante per farle diventare più innovative e in grado di adattarsi e competere sui mercati di riferimento”.