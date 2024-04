Dogeverse è decollato di recente grazie alla sua prevendita, che ha raccolto finora quasi 5 milioni di dollari. L'attuale mania per le meme coin è l'unico fattore che spinge le persone ad acquistarlo? O questo token ha un futuro che va oltre la sua ICO? Questa previsione del prezzo di Dogeverse analizzerà i diversi aspetti di questo progetto blockchain per capire dove potrebbe arrivare quest’anno.

Prevendita Dogeverse: uno sguardo veloce

Dogeverse trasmette già una sensazione nostalgica, in quanto si tratta di una prevendita a più fasi con un obiettivo reale. Questo da solo la distingue dalle altre meme coin di breve durata che stanno spuntando sul mercato ultimamente, che offrono agli investitori guadagni rapidi che scompaiono rapidamente.

La prevendita di Dogeverse ha un soft cap di 8,835 milioni di dollari e prevede 10 fasi. Il tetto massimo fissato per la prevendita dei token di Dogeverse è di 17,002 milioni di dollari e prevede 6 fasi. Nel momento in cui scriviamo manca poco più di un giorno alla nuova fase e sono stati già raccolti 4,5 milioni di dollari.

Che cos'è Dogeverse?

Dogeverse è una meme coin multi-catena, la prima criptovaluta "chain-hopping" nello spazio delle meme coin. Oltre a ciò, crea anche una vera e propria storia grazie a Cosmo, il doge che salta tra le catene.

Come riportato dal sito ufficiale "Nato dalla polvere cosmica di una stella che sta collassando, Cosmo non è un cane comune. Con la sua innata capacità di saltare tra le diverse catene, simboleggia l'essenza della libertà e dell'esplorazione nel criptoverso".

Questa storia sottolinea cosa sia effettivamente Dogeverse. Si tratta di un token ERC-20 che, sebbene sia stato sviluppato sulla blockchain di Ethereum, è stato successivamente abilitato a navigare attraverso altre cinque catene con l'aiuto di Wormhole e Portal Bridge.

Dogeverse è un buon investimento?

Il fatto che una criptovaluta sia o meno un buon investimento è determinato da molti fattori. Le criptovalute non sono beni tangibili, non sono legate ad alcuna utilità. Nella maggior parte dei casi, l'unico fattore chiave che fa salire e scendere il loro prezzo è la percezione che ne ha la community.

Dogeverse presenta agli investitori un token con un immenso potenziale in termini di viralità. In primo luogo, si tratta di un token basato su un cane e il cosmo, che può aiutarlo ad associarsi a Elon Musk, un amante delle meme coin che sogna di creare una colonia su Marte.

In secondo luogo, il progetto è disponibile su più catene, dando agli investitori la libertà di scegliere come interagire con il suo ecosistema. Queste sono due ragioni per cui riteniamo che Dogeverse sia un buon investimento, ma ne potremmo elencare molte altre.

Previsione del prezzo di Dogeverse

Dogeverse è attualmente in fase di prevendita e pertanto non è possibile utilizzare alcuna analisi tecnica per prevedere l'andamento del suo prezzo futuro. Tuttavia, questa volta stiamo parlando di un token con utilità multi-catena uniche nel suo genere, e i fondamentali del mercato ci danno qualche indicazione su dove il prezzo di $DOGEVERSE potrebbe dirigersi quest’anno dopo il suo lancio.

Previsione del prezzo di Dogeverse per il 2024

Dogeverse è in fase di prevendita, con un tetto massimo di 17,002 dollari. Il prezzo del token durante la fase finale della prevendita è fissato a 0,000305 dollari. Una volta conclusa la prevendita e una volta che il token sarà sbarcato sugli exchange decentralizzati, il prezzo potrebbe schizzare alle stelle, raggiungendo potenzialmente i 0,003 dollari.

Il motivo alla base della nostra previsione rialzista nei confronti di questo progetto è che si tratta di un asset interoperabile attivo su più catene. Non solo può beneficiare dell'halving del Bitcoin, che secondo molti farà aumentare il prezzo di tante altre criptovalute, ma può anche innescare la crescita dei token nativi delle catene su cui è attivo.

Ad esempio, uno degli asset più “caldi” sui mercati in questo momento è Solana, che ha recentemente raggiunto nuovi massimi che non si vedevano da un po’, avvicinandosi al suo ATH raggiunto nel 2021. Dal momento che le meme coin basate su Solana sono di gran moda, Dogeverse può salire se Solana sale ancora una volta.

Tuttavia, il mercato delle criptovalute si muove a ondate. Pertanto, potremmo assistere a una tendenza al ribasso per Dogeverse dopo che l'entusiasmo iniziale si sarà placato. Ma la correzione potrebbe non essere significativa a causa della natura multi-catena di Dogeverse. Nella migliore delle ipotesi, crediamo che il prezzo del Dogeverse si attesterà intorno alla soglia di 0,002 dollari entro la fine del 2025.

