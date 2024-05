Assemblea annuale dei soci per la Banca di Boves, che festeggia 135 anni

Sabato 4 maggio, presso il Palazzetto Polivalente di Boves, dalle ore 14.00 avrà luogo l’Assemblea Annuale della Banca di Boves.

Durante l’Assemblea, verrà sottoposto all’approvazione il bilancio 2023, un bilancio che anche in questa occasione appare solido ed equilibrato, a dimostrazione dell’attenta e scrupolosa gestione che da sempre caratterizza l’Istituto.

Accanto alla crescita costante dei volumi, si sono registrati risultati importanti sul margine di intermediazione, sugli accantonamenti prudenziali, sulla riduzione del credito anomalo ed infine sul risultato di gestione, che genera un’ulteriore crescita della solidità patrimoniale e permette di dare un tangibile contributo al nostro territorio in ambito sociale, associativo, culturale, sportivo.

Come previsto dallo Statuto sociale, gli Amministratori si rinnovano di un terzo ogni anno: sono dunque quest’anno in scadenza di mandato Oliva Giuseppe e Garro Donato.

Saranno inoltre premiati 6 nominativi che, da 50 anni, sono Soci della Banca: a loro verrà consegnata una medaglia d’oro e un diploma di fedeltà.

E inoltre…sarà festa.

L’Assemblea sarà infatti l’occasione per celebrare insieme a tutti i Soci i 135 anni della Banca. Le sorprese non mancheranno e sarà bello ritrovarsi per fare festa insieme. Sarà dunque un Assemblea diversa, dinamica, curiosa, accanto alla gente che da sempre contribuisce alla crescita dell’Istituto.

Molte saranno le novità dunque e molta sarà la voglia di fare festa insieme, a rafforzare il rapporto con i soci, a sentirsi parte di una realtà che cresce e lo fa accanto alla gente, all’interno di un evento che da sempre ha dimostrato il forte legame che lega i Soci alla loro Banca.

Sabato 4 maggio 2024: Sarà festa solo quando arriverai tu.