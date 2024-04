Cuneo, secondo ciclo di film per la rassegna "VOs

Dopo il bel successo del primo ciclo di Cinema VOs, la Sala della Comunità propone un secondo ciclo di film in Versione Originale sottotitolata in Italiano (in gergo VOs), prima della chiusura per la pausa estiva.

Dal 18 aprile al 23 maggio verranno proiettati sei film tra classici, cult e film più recenti che hanno lasciato un segno nella cultura contemporanea: film di qualità che potreste aver perso al passaggio in sala o vorreste ri-vedere in versione originale sul grande schermo avvolti nella magia dell’esperienza della sala cinematografica.

Un’occasione per apprezzare a fondo le voci degli attori e lo stile di recitazione, il suono della lingua originale, le scelte sonore del regista e dei tecnici che costituiscono una parte importante della cifra artistica della Settima Arte e che spesso viene modificata o perlomeno alterata dal doppiaggio, anche quando si tratta di una delle più importanti scuole di doppiaggio come quella italiana.

A questa iniziativa si aggiunge l’evento speciale NIGHT 4 KURT di sabato 4 maggio 2024 con la proiezione, sempre in VOs, del documentario Kurt Cobain: About a Son a cui farà seguito un concerto dal vivo con la riproposizione di alcuni brani dello storico MTV’S Unplugged realizzato dai Nirvana il 18/11/1993.

Il secondo ciclo VOs e la stagione cinematografica 23-24 termineranno giovedì 23 maggio con un momento conviviale di chiacchiere dopo la proiezione.

Ecco il calendario del secondo ciclo VOs:

- 18 aprile | THE HOLDOVERS | The Holdovers - Lezioni di vita | di A. Payne (Commedia, USA, 2023) ● gio 25 aprile | LE GRAND BAIN | 7 uomini a mollo | di G. Lellouche (Commedia, Francia, 2018)

- 2 maggio | THE STRAIGHT STORY | Una storia vera| di D. Linch (Commedia, USA, 1999)

- 9 maggio | ASTEROID CITY | Asteroid City | di W. Anderson (Commedia, USA, 2023)

- 16 maggio | CITIZEN KANE | Quarto potere | di O. Welles (Drammatico, USA, 1940)

- 23 maggio | DER HIMMEL ÜBER BERLIN | Il cielo sopra Berlino | di W. Wenders (Drammatico, Germania, 1987)

- evento speciale sab 4 maggio | KURT COBAIN: ABOUT A SON | A.J. Schnack (USA, 2006)

Le proiezioni iniziano alle ore 21 | La biglietteria apre mezz’ora prima dell'inizio dello spettacolo Biglietti Intero € 6,00 | Ridotto (studenti fino ai 25 anni) € 4,50 | Tessera nominale “4 film VOs” € 20,00 | L’evento “Kurt Cobain” Film + Concerto prevede un biglietto unico di € 10,00