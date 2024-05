Anche in Granda nel prossimo weekend continuano gli appuntamenti con Castelli Aperti

Continuano gli appuntamenti di Castelli Aperti, la rassegna che dalla primavera all’autunno porta il visitatore alla scoperta dei più affascinanti beni storici piemontesi.

Questi quelli aperti in provincia di Cuneo domenica prossima 26 maggio:

Alba – Museo Diocesano di Alba: dalle ore 14.30 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni: 345 7642123; mudialba14@gmail.com. Costo Biglietto: intero 3€; ridotto 1,5€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: dalle 10.30 alle 19.00. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@wimubarolo.it; prenotazioni@wimubarolo.it. Costo Biglietto: intero 9€; ridotto 7€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola: visite accompagnate ad ingresso gratuito con orario 10.00-18.00. Info e prenotazioni: 0172 430185; turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 412010, turismo@comune.bra.cn.it. Costo Biglietto: singolo museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 423880, traversa@comune.bra.cn.it. Costo Biglietto: singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30; per informazioni: 0172 430185 oppure 0172 438304, turismo@comune.bra.cn.it. Costo biglietto: singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0172 427050; turistico@comune.cherasco.cn.it. Costo Biglietto: Gratuito.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30); info Tel. 347 8878051 oppure Tel. 0171 908704; museo.malle@comune.dronero.cn.it. Costo Biglietto: Gratuito.

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. +39 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it Costo Biglietto: Intero 5€; ridotto 3€.

Govone – Castello Reale: dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Info 371 4918587 oppure 0173 58103; info@castellorealedigovone.it. Costo Biglietto: intero 7€; ridotto 5€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; castellomagliano@barolofoundation.it. Costo Biglietto: intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 10.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it Costo Biglietto: intero 11€; Visita guidata intero 15€.

https://fai.midaticket.it/Event/10/Dates

Priero – Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate su prenotazione dalle 10.00 alle 18.00. Info: 3331714232; torre@prieroturismo.it. Costo Biglietto: Intero 4€.

https://castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi – Castello di Roddi: visite esclusivamente guidate con i seguenti orari: 10.30; 11.30; 12.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30. Prenotazione consigliata. Info: 0173 386697; castelloroddi@barolofoundation.it. Costo Biglietto: intero 6€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-roddi.html

Saliceto – Castello dei Marchesi del Carretto: visite guidate con turno unico ore 15.30. Prenotazione consigliata. Info: 334 2929417; info@castelliaperti.it. Costo Biglietto: intero 6€, ridotto 4€

Prenotazioni: https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-saliceto.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 394 0334; musa@itur.it. Costo Biglietto: periodo promozionale ridotto per tutti 3€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: dalle 14:00 alle 19:00. Per informazioni e prenotazioni:

Tel: 329 394 0334; musa@itur.it; Costo Biglietto: periodo promozionale ridotto per tutti 2€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 3940334; musa@itur.it. Costo Biglietto: periodo promozionale ridotto per tutti 5€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 394 0334; musa@itur.it. Costo Biglietto: periodo promozionale ridotto per tutti 2€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/torre-civica-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 0172 717545 (sabato e domenica); museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it Costo Biglietto: Intero 5€; ridotto 3€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate ad ingresso gratuito ore 10.30 e 15.30 previa prenotazione presso Ufficio Turistico IAT 0172/370736 mail: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it).

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; info@castellodiserralunga.it; Costo Biglietto: Intero 6€; ridotto 3€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-serralunga-dalba.html