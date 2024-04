Saluzzo, Arimateia alla Spazio culturale piemontese

E’ domani, martedì 16 aprile, dalle 18,30 presso lo Spazio culturale piemontese, in Corso Roma 4 Saluzzo l'incontro proposto dall'organizzatore di eventi Antonio Lattarulo di Monticello d'Alba: "Non un semplice libro ma un manuale di vita".

Il mondo è davvero come lo percepiamo? La Fantasia e la Magia sono solo una utopica realtà, prerogativa di prodotti di intrattenimento? Siamo abituati fin da piccoli a seguire ciò che ci viene insegnato, cercando l’altrui approvazione; ma se ci fermassimo a ragionare davvero su quello che siamo, quello che sappiamo, seguiremmo ancora questa strada? Un manuale che spinge il lettore a riflettere, demolendo pezzo per pezzo le certezze inculcate e radicate dalla società, alla ricerca del personale acopo per esprimere tutta la potenzialità dell’uomo.

Arimateia

Nato in Brasile e cresciuto in una famiglia adottiva italiana, Arimateia ha conseguito una laurea triennale in architettura. Durante gli anni della magistrale, non convinto dei limiti imposti dalla scienza, decide di abbandonare l’università per intraprendere uno studio individuale sul perfezionamento e l’evoluzione del genoma umano al fine di ispirare le persone a superare i propri limiti.Info e prenotazioni al numero 377 5319262