L’arte pittorica del Maestro Francesco Paula Palumbo ritorna a Cherasco

Era il 2021, e in pieno periodo pandemico venne comunque allestita a Palazzo Salmatoris di Cherasco la Mostra “Natura esuberante”, retrospettiva delle opere pittoriche del Maestro Francesco Paula Palumbo. Inizialmente doveva essere inaugurata il 10 marzo, con durata fino al 16 maggio. A causa dell’emergenza sanitaria l’inaugurazione fu poi spostata al 29 aprile e il termine della Mostra divenne il 20 giugno.

Ancora oggi, girovagando per Cherasco e chiedendo a gestori di locali, in molti si ricordano di quella straordinaria esposizione, che ebbe un notevole successo di pubblico nonostante il particolare periodo, connotato da diverse limitazioni e dal timore generalizzato del contagio.

In esposizione ci furono sessanta quadri, più 40 riproduzioni in scala delle opere, stampate in digitale su tela pittorica e montate in cornici originali appartenenti alla collezione dell'Artista. Le stampe erano munite sul retro di etichetta firmata a garanzia dal figlio, il prof. Claudio Palumbo, e di produzione della Co.Lo.Ro. di Cuneo, su progetto grafico del titolare Armando Loria. Alcuni pannelli con stralci

La Mostra di Palazzo Salmatoris era la quarta del “Grand Tour” delle opere dell’Artista iniziato nel 2019 con l’esposizione nel Palazzo della Provincia di Cuneo, proseguito nella Biblioteca di Borgo San Dalmazzo e successivamente ancora a Cuneo a Palazzo Samone. Da allora il Tour” ha collezionato finora ben 25 tappe, con più di 15 mila visitatori complessivi, toccando città come Fossano, Alba, Rivarolo Canavese, Moncalieri, Rivara, Govone, Torino, Ivrea, Bardonecchia, Quincinetto, Venaria Reale, Varese e Novara, tutte documentate in internet con filmati su “YouTube”. E il Tour non pare avere termine, poiché si attendono le prossime esposizioni sicuramente a Rovigo e in territorio francese.

Venendo all’oggi, prende il via sabato 4 maggio un’esposizione a Cherasco, in Via Vittorio Emanuele II, n. 54, con alcune opere originali e altre in formato stampa digitale su tela pittorica di elevata qualità (copie in scala o identiche agli originali), sempre certificate dal prof. Claudio Palumbo e prodotte dalla Co.Lo.Ro di Cuneo, su progetto grafico di Armando Loria.

Ancora una volta gli obiettivi della Mostra sono:

- la diffusione della conoscenza delle opere di Francesco Paula Palumbo accolte positivamente dalla critica e da un vasto pubblico;

- la testimonianza dell’operato di un Artista torinese d’adozione, attivo dagli anni 30 agli anni 90 del secolo scorso, coinvolto inoltre in alcuni dei principali avvenimenti storici italiani dal 1936 al 1945;

- la scoperta di una dimensione artistica profondamente vissuta e originale, capace di coinvolgere il visitatore e di promuovere un percorso di ricerca personale, a contatto con la natura “rivisitata” dal Maestro;

- suscitare l’interesse di un ampio pubblico di tutte le età: si auspica il coinvolgimento dei giovani, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche del territorio; ai giovani visitatori si potrebbero proporre “rivisitazioni” delle opere.





L’Artista (Taranto, 1917; Torino, 2008) aveva conseguito nella sua carriera circa 200 premi e riconoscimenti.

Il fratello Simone, scultore e pittore, collaborò con il ben noto Umberto Mastroianni, negli anni 30 e 60 del secolo scorso, anche ad opere molto importanti come il Monumento alla Resistenza, sito in Viale degli Angeli a Cuneo.

In occasione della recente mostra a Novara, l’Amministrazione della Città di Novara ha riconosciuto l’importanza e il valore nazionale del Maestro Francesco Paula Palumbo.

All’interno dell’esposizione cheraschese sarà disponibile il volume dedicato all’Artista dal titolo: “Percorso antologico del Maestro Francesco Paula Palumbo”, Edizioni Co.Lo.Ro, Cuneo, 2020.

La Mostra avrà una doppia inaugurazione: alle ore 17:00 di sabato 4 e domenica 5 maggio e si protrarrà fino a domenica 2 giugno 2024, con orario continuato dalle 10 alle 19. Cherasco, Via Vittorio Emanuele II, n. 54.

Ulteriori informazioni si possono avere direttamente dal prof. Claudio Palumbo al numero 329 6295129, e-mail claudio.palumbos@gmail.com , claudio.palumbo@protonmail.com.

Ingresso gratuito.