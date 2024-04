A Sanfront c'è la Festa di Sant'Isidoro

Si comincia Venerdi’ 3 Maggio presso l’ala comunale ore 21.00 con la commedia in lingua piemontese “EL CASTEL ED LE RATAVOLOIRE” con il gruppo teatrale “J’una tantum” serata benefica ad offerta libera a favore dell’Asilo Infantile Roccavilla per il progetto “Aule all’aperto”.

I festeggiamenti continueranno Sabato 4 Maggio dalle ore 14.30 con “BAULA CO TI”, manifestazione cinofila amatoriale e sfilata canina presso un’area verde in Via Vecchia Robella in collaborazione con il “Centro cinofilo De Lupis” e “Cinofili Valli del Monviso”. Dalle 18.30 aperitivo in musica in attesa del concerto di “ABCD band” e a seguire Dj set Matteo Dianti street food e cocktail bar presso l’ala comunale.

Nella giornata di Domenica 5 alle ore 10.30 Santa Messa con processione per onorare il Santo co-patrono del paese e alle ore 11.30 dopo anni di assenza il grande ritorno di “VIVA EL CHER”. I festeggiamenti continueranno con la seconda edizione culinaria di “MANGIUMA SUTA L’ALA” (prenotazione obbligatoria) accompagnati da canti spontanei con i gruppi “J’ amis del cher” e “Voci di montagna”.

Nel corso della manifestazione non mancheranno intrattenimenti per i piu’ piccoli.