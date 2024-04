Barge, spettacolo per la conclusione dei lavori di "Fantavolando sulle ali della musica"

Il giorno 22 aprile, a partire dalle ore 16:00, a conclusione delle attività relative al Progetto di Istituto “Fantavolando sulle ali della musica”, Bando SIAE “Per chi crea”, è stato organizzato uno spettacolo finale da parte degli alunni delle classi prime delle Scuole Primarie che hanno aderito all’iniziativa.

Lo spettacolo, in collaborazione con la Fabbrica dei Suoni, si terrà presso l’Aula Didattica all’aperto “GIARDINO PER TUTT” o, in caso di maltempo, nel Salone Polivalente della Biblioteca