E' di Bene Vagienna il nuovo presidente della Federazione BCC Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

Ha inizio un nuovo percorso. Si è tenuta lunedì 15 aprile 2024 l’Assemblea dei soci della Federazione BCC Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria.



L’incontro, svoltosi presso la Casa della Cooperazione a Torino, sede anche di Confcooperative Piemonte, è stata l’occasione non solo per l’approvazione del bilancio al 31/12/2023, ma per rinnovare le cariche della federazione, con l’elezione di Elia Dogliani nel ruolo di nuovo Presidente della Federazione.



“Ringrazio tutti i Colleghi Presidenti per la fiducia accordatami – ha dichiarato Elia Dogliani - . La coesione tra di noi e tra le nostre Banche è una chiave importante del successo del Credito Cooperativo nei nostri territori. Cercheremo, insieme, di portare avanti gli ideali comuni della nostra Carta dei Valori e promuovere un modello bancario che ha ricevuto un plauso da parte del nostro Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel corso dell’Assemblea di Federcasse del luglio scorso. Un grazie particolare ad un grande Uomo di Credito Cooperativo che è il Presidente Sergio Marro, il cui lavoro cercherò di portare avanti con la stessa dedizione”.



La Federazione Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria contando su 9 BCC con 239 sportelli, presenti in 156 comuni, in 35 dei quali operano come unica presenza bancaria, si dimostra infatti ancora oggi un importante pilastro sul territorio. A fine 2023, i soci erano 155.063, con un incremento di 4.890 rispetto all’anno precedente, pari al 3,3%, mentre i dipendenti erano 1.641, in aumento del 3,5% su base annua.

Numeri che ribadiscono come il modello di sviluppo adottato dalle aderenti alla Federazione continui a essere efficace, nonostante il contesto attuale sia molto diverso da quello di 140 anni fa, quando furono fondate le Banche di Credito Cooperativo.

Il Presidente uscente Sergio Marro ha commentato il lavoro svolto in questi anni: “I progressi negli anni fatti sono la prova che la Federazione può riscoprire la propria identità e impegnarsi su più fronti. Sono stati anni importanti, in cui abbiamo lavorato spalla a spalla per crescere come Federazione. Non ci siamo mai dimenticati del territorio, mettendolo al centro di ogni progetto, chiamati a un nuovo ruolo di rappresentanza e di promozione del modello sociale ed economico delle banche cooperative nei confronti dei diversi attori locali, dalle istituzioni alle associazioni di rappresentanza. Tengo a ringraziare tutti per l’opportunità concessa in questi anni e per la preziosa esperienza”.

Il Consiglio di Amministrazione uscente ha avuto la capacità di affrontare un periodo storico unico nel suo genere, influenzato dalla pandemia e da tensioni geopolitiche. Nonostante una fase iniziale di incertezza, la Federazione ha trovato spazio per crescere e, a partire dal 2021, ha rafforzato il legame con il mondo associativo cooperativo. La Federazione ha saputo esercitare pienamente il proprio ruolo di rappresentanza, sia a livello regionale che europeo.

Chi è il nuovo Presidente

Elia Dogliani, 42 anni originario di Bene Vagienna, laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino e avvocato libero professionista nel settore del diritto civile, commerciale, bancario ed amministrativo, iscritto all’Ordine di Torino dal 2008. È Presidente di Bene Banca.