Ciclismo, al via le "Vasco Ronde" a Monastero di Vasco

Conto alla rovescia per la "Vasco Ronde", sabato 4 maggio, gara ciclistica a cronometro in salita per biciclette da strada organizzata in seno all'ente ACSI a cui l'Associazione di Monastero Vasco - Mov-Va Bike, è affiliata, ma aperta a tutti gli enti promotori della pratica del ciclismo agonistico e non.

"Si tratta di una seconda edizione, in teoria, - spiegano gli organizzatori - ma in pratica è una prima edizione perché, l'anno scorso, l'evento è stato annullato causa maltempo; dunque ci ritentiamo nella speranza che, come si dice, "Dio ce la mandi buona".

Si tratta di una nuova formula per la provincia di Cuneo perché i concorrenti affronteranno due salite consecutive seguendo un percorso che li porterà a pedalare da Niere fra i boschi dei Bertolini per poi scendere a la Villa fino a Roapiana e terminare dalla Chiesa di San Lorenzo, sopra le case di Vasco in posizione panoramica sulla città di Mondovì."

IL PROGRAMMA

Il ritrovo è previsto alle 13,30 presso la "Locanda di Don Chisciotte", dagli impianti sportivi di via Roapiana dove i corridori potranno iscriversi con soli 15 euro, ritirare il numero da applicare alla bicicletta insieme al regolamento specifico della gara, che dovranno leggere attentamente, trattandosi di una cosa nuova.

Al termine della gara l'ASD Monastero Vasco mette a disposizione dei corridori le docce degli impianti sportivi; servizio che in altre gare dello stesso calendario non c'è mai.

I primi cinque delle classifiche di categoria saranno premiati con prodotti esclusivamente del territorio monregalese, al fine di promuovere anche la qualità gastronomica e tipica del posto.

Un premio speciale sarà consegnato all'atleta ASD MO.VA BIKE meglio classificato.

Il percorso della gara è già tutto segnalato da frecce giallo-nere, per dare la possibilità, a chi lo vorrà, di svolgere anticipatamente una ricognizione.

La competizione fa parte del campionato provinciale montagna acsi 2024 promosso dal Centro Coordinamento Ciclismo di Cuneo che fa capo al Presidente Marco Bersezio e vede Vittorio Bongiovanni come coordinatore e animatore principale.