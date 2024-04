Il Reggimento "La Marina" di Nucetto protagonista a Verrua Savoia

Domenica 28 aprile l'Associazione La Marina di Nucetto ha messo un nuovo tassello nel percorso di ricostruzione della propria identità storica.

Grazie all'invito a partecipare all'evento “I Cacciatori delle Alpi alla Rocca di Verrua”, iniziativa ideata e promossa dall’Associazione Storica Compania de le Quatr’Arme, giunta alla terza edizione, il gruppo storico ha potuto confrontarsi con il periodo risorgimentale.

I fatti ricostruiti riguardavano la rievocazione storica di alcuni scontri militari avvenuti nel territorio, in particolare la battaglia di Pontestura, che vide il battesimo del fuoco dei neo-reparti di Cacciatori delle Alpi nella primavera del 1859.

Cacciatori delle Alpi fu il nome che prese una brigata di volontari, agli ordini di Giuseppe Garibaldi, che combatté la campagna di liberazione nella Lombardia settentrionale, nel corso della seconda guerra di indipendenza italiana, contro l'esercito imperiale austriaco.

Il Reggimento la Marina con la restaurazione nel 1815 divenne Brigata Cuneo e poi Reggimento Cuneo, quindi un primo passo verso questo periodo storico era dovuto e così una rappresentanza del gruppo a posato la divisa settecentesca per indossare quella risorgimentale, nell'intenzione che possa essere cosi riproposto il glorioso 7^ Reggimento Cuneo, in cui tanti nostri avi hanno prestato servizio come testimoniato dai primi studi che l'associazione sta sviluppando sul tema.