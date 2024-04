Da venerdì 19 in vendita i biglietti per l'incontro con lo storico Alessandro Barbero

Venerdì 19 aprile a partire dalle 10 in punto sono in vendita i biglietti per l’appuntamento del 2 settembre con il professore universitario, storico, divulgatore e volto noto della tv Alessandro Barbero, dopo che nei giorni scorsi sono stati commercializzati i primi ticket, andati esauriti in meno di 2 ore.

L’evento è organizzato all’interno di “Attraverso Festival”, in collaborazione fra Comune di Saluzzo, Terres Monviso e Occit’amo festival. Barbero è atteso a Saluzzo lunedì 2 settembre negli spazi de “Il Quartiere” in piazza Montebello 1. I biglietti saranno disponibili sul sito www.mailticket.it al link: https://bit.ly/BARBERO_2Settembre_Saluzzo

“Attraverso festival” è presente in 26 Comuni, Saluzzo compreso, su tre province. A Saluzzo organizza altre 2 serate, sempre a “Il Quartiere”: il 25 luglio con il primo spettacolo teatrale del filosofo Matteo Saudino e il 28 luglio con l’attore Andrea Pennacchi.