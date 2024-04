La 9ª stagione del Teatro del Poi di Saluzzo si chiude con lo spettacolo Nostra Dea" di Massimo Bontempelli

Dopo il successo di Taxi a due piazze, la Compagnia Teatrale del Poi propone una nuova produzione per chiudere la sua nona stagione.

Venerdì 19 aprile alle 21.30 andrà in scena "Nostra ea" di Massimo Bontempelli. Con Vittoria Morino, Andrea Caldi, Donatella Poggio, Melissa Marangon, Desirè Dalì, Matteo Il Grande, Mario Di Francesco, Carla Stefanelli e Beppe Incarbona

Coreografie di Donatella Poggio. Regia di Beppe Incarbona. Una produzione Il Teatro del Poi in collaborazione con Arte Danza Donatella Poggio.

Un’opera nata dalla scrittura di Massimo Bontempelli che vede la protagonista, Dea appunto, incapace di definire un proprio carattere se non in base agli abiti che indossa.

Una trama volutamente minimal volta a raccontare i disagi dell’incapacità umana nel distinguere tra soggettività e oggettività.

Un’opera che attinge dallo stile “pirandelliano”, dal grottesco e dal farsesco per attestarsi, soprattutto per scelta registica, in una più contemporanea pièce comica.