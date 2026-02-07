Trinità e il ricco calendario della stagione di primavera al teatro Garavagno: è già caccia ai biglietti

Trinità si prepara alla primavera 2026, con la programmazione del calendario degli appuntamenti in scena al teatro Garavagno di via Cavallina.
Sabato 21 febbraio vi sarà il primo spettacolo realizzato dalla compagnia The Other Moon Company dal titolo “La palla al piede”.
Sabato 14 marzo spazio invece alla Compagnia teatrale rivolese con “Un curioso accidente”.
Le altre performance sul palco si terranno infine al venerdì e nell’ordine: 17 aprile la compagnia teatrale OnOff di Torino con “Tra moglie e marito non mettere il dito”; 15 maggio si esibirà invece la compagnia teatrale di casa, Gli Instabili, con “Mike, che veniva da lontano”, mentre il 29 maggio finale con “La lunga corsa”, interpretata da Mediascena, compagnia Temporeale di Torino.
Per ulteriori informazioni per le prenotazioni o altre indicazioni è possibile contattare i numeri 0172/66131 (poi interno 7) o il 339/1968471 o ancora inviare una mail a sindaco@comune.trinita.cn.it