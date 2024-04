Fioretto maschile: Giordano e Pellegrino del Circolo Schermistico Cuneo ai Campionati Nazionali Gold

Si sono disputate a Torino le gare regionali valide per l’accesso ai Campionati Nazionali Gold alle sei armi.

All’evento era presente una folta rappresentanza del Circolo Schermistico Cuneo.

Nella gara di fioretto maschile, secondo posto per Thomas Giordano, dietro al solo Carlo Richiardi del CH4 Sporting. Terza posizione per l’altro cuneese Giorgio Pellegrino, a pari merito con il torinese Filippo Richiardi.

In virtù del risultato, entrambi sono qualificati ai Campionati Nazionali Gold.

Non ce l’hanno fatta Leonardo Giamello (17esimo) e Lorenzo Marchiaro (22esimo).

Sempre per il Circolo Schermistico Cuneo, questa volta nel fioretto femminile, sesto posto per Vittoria Fusta, fuori per due sole posizioni dalla qualificazione.

Nella stessa categoria è da registrare la partecipazione delle cuneesi Melania Mellas (decima) e Virginia Fusta (11esima).

Bene Sara Rocchia nella categoria Ragazze, seconda classificata al Trofeo CONI.

“A tutti i nostri atleti e al maestro Grzegorz Supel va il mio più sentito ringraziamento per l'impegno e la passione che profondono quotidianamente per la crescita del nostro Circolo - commenta il presidente del club, Beppe Lauria -. I risultati ottenuti sono fonte di grande soddisfazione”.