Asfaltature sulle strade provinciali di Piozzo, Farigliano e Dogliani: completato il lotto di interventi iniziato nel 2023

Sono stai completati gli interventi della Provincia di Cuneo per risanare le strade provinciali di Langa che necessitavano di riasfaltatura.

Gli itnerventi, parte del lotto di lavori appaltato nel 2023, sono stati conclusi e hanno interessato la strada provinciale 59 nel centro abitato di Piozzo, la provinciale 12 nel tratto di diramazione Farigliano Fondovalle e la provinciale 661 di Dogliani.

“Con le asfaltature che in questi giorni si stanno realizzando sui vari circoli del reparto Monregalese stiamo concludendo le stese appaltate nel 2023, che si erano interrotte in occasione del periodo invernale. - commenta il consigliere provinciale Pietro Danna - A breve andranno in appalto anche le stese del 2024, con le quali interverremo su altri tratti di strada ammalorati.