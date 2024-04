Un anno senza la pianista Alessandra Rosso: a Cuneo una messa per ricordarla

Il 2 maggio l’associazione Kairune ODV celebra il primo anniversario della dipartita al cielo della pianista Alessandra Rosso.

Il ricordo della sua lunga e fattiva collaborazione all’interno dell’associazione, ricoprendo anche la carica di presidente dal 1 aprile 2021 al 2 maggio 2023, è sempre presente nei nostri cuori.

I suoi innumerevoli concerti di pianoforte a favore dei bambini poveri del Kenya, la sua instancabile ricerca di finanziamenti per la scuola Don Cugnod Primary School di Meru Kenya, il suo bisogno di condividere con i poveri quanto poteva donare, hanno sempre alimentato la sua vita di credente.

Tre grandi amori hanno contraddistinto la sua vita: l’amore per i suoi genitori, la passione per la musica e la dedizione smisurata per l’associazione Kairune ODV e tutta l’opera del defunto padre John. Il 2 maggio alle ore 20.00, verrà celebrata in suo ricordo la S. Messa di suffragio presso il santuario della Madonna degli Angeli di Cuneo, celebrata dal rettore del santuario padre Giorgio, a seguire alle 20.45, un concerto eseguito da otto musicisti cuneesi, coordinati dalla violinista Marianna Brondello, che faranno ascoltare vari brani di musica classica, cari ad Alessandra, per mantenere vivo sempre il suo ricordo. L’invito a tutti di partecipare numerosi!