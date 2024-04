Savigliano, inaugurato il rinnovato antistadio dedicato a Sebastiano Longanizzi

È stata una partita amichevole tra piccoli calciatori a inaugurare, lunedì sera, il rinnovato antistadio dedicato alla figura di Sebastiano Longanizzi, storico dirigente della Saviglianese.

Prima in erba naturale, il campo da calcio a 11 – adiacente allo stadio “O. Morino” – è stato rifatto rifatto in erba sintetica, ed è ora prossimo all'omologazione presso la LND, Lega Nazionale Dilettanti.

Scendendo nel dettaglio dei lavori, sono stati rifatti il sottofondo (ovvero la struttura drenante con la ghiaia) e l'impianto di irrigazione. Infatti, seppur sintetica, l'erba avrà comunque bisogno di manutenzione ed irrigazioni periodiche.

Il rifacimento dell'antistadio è stato interamente finanziato con fondi Pnrr. 550.000 euro l'impegno di spesa (ovvero i costi collaterali), 455.000 la spesa effettiva per il solo rifacimento del campo.

La partecipazione al bando e la gara di progettazione sono stati avviati con la precedente Amministrazione.

«Si tratta di uno spazio sportivo totalmente rinnovato a disposizione dei nostri ragazzi – affermano il sindaco Antonello Portera e l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio –. Il campo da calcio si presentava deteriorato dal tempo ed il manto esistente, in erba naturale, mostrava segni di usura e pendenze inadatte alla pratica sportiva agonistica. Il campo, per 11 giocatori, usufruirà dei servizi già presenti nell’impianto sportivo, ed ora sarà senz'altro utilizzato maggiormente».

«Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita del progetto – aggiungono –. L'arch. Stefano Longhi, progettista e direttore lavori, “Limonta Sport”, impresa appaltante, “Costruzione impianti sportivi Parola”, per la stesa del manto sintetico, “Smt Scavi Movimento Terra”, per scavi e realizzazione del sottofondo, e la “Emmergreen”, per l'impianto di irrigazione. Un grazie anche alla Saviglianese Fbc 1919, al suo presidente Giacomo Crosetto e alle famiglie dei giocatori, per la disponibilità e la pazienza che hanno dimostrato nel periodo dei lavori».