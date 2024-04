Parchi eolici: progetti per ventidue pale tra la Valle Bormida e la Liguria, trentuno associazioni contro

"Hanno preso piede un po’ in tutto il cairese i progetti di megaimpianti eolici che incombono sul territorio, numerosi e imponenti: un territorio dove le comunità sociali non vengono interpellate, né informate, in merito a prospettive destinate a pesare con forza sulle loro condizioni di vita".

Ad affermarlo è il coordinamento delle associazioni che prosegue: "Non si è ancora spenta l’eco di Monte Cerchio (7 aerogeneratori di oltre duecento metri di altezza), che già è necessario allargare l’orizzonte e portare l’attenzione su diversi altri interventi non lontani: Piccapietre (5 pale), Piandelmelo (3 pale), Cravarezza (7 pale). Una vera e propria aggressione, a un contesto ambientale circoscritto e già molto provato. Un accerchiamento".

"Le modalità sono le stesse: commesse milionarie in nome della transizione energetica, piani industriali che presentano importanti imprecisioni e hanno tutta l’aria di essere stati elaborati apposta per ottenere incentivi e finanziamenti, senza la certezza di una produttività e di una sostenibilità ecologica ed economica che possano, in qualche misura, giustificare sacrifici di tale impatto".

"Bisogna unire le forze, a livello locale, provinciale, regionale e nazionale, al fine di contrastare progetti caduti dall’alto che non considerano minimamente le caratteristiche e le specificità dei territori – è il coro unanime che si leva da più parti, da associazioni, cittadini e istituzioni".

A metà aprile, una chiara posizione in tal senso era stata espressa anche dal sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, e dall'opposizione in Consiglio comunale, nel corso di un'assemblea pubblica a Ferrania che aveva visto una folta partecipazione della popolazione.

Il prossimo 3 maggio, alle ore 20.30, a Mallare, si terrà un nuovo appuntamento organizzato sempre dal coordinamento delle associazioni in collaborazione con il Comune: "Ci incontreremo presso il Palazzetto dello Sport, in via XXV Aprile, per affrontare in dettaglio l’argomento del progetto di impianto eolico Cravarezza (dall’impatto del tutto simile a quello di Monte Cerchio) e di una sottostazione di dimensioni enormi in frazione Acque", fanno sapere le associazioni.

"Per quanto riguarda il progetto di Monte Cerchio, abbiamo avviato un corposo lavoro di analisi tecnica e approfondimento sin dall'inizio dell'anno. In attesa della Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, stiamo lavorando per organizzare un convegno sul tema, di cui verranno forniti dettagli appena saranno disponibili", concludono.

A prendere posizione sono venti associazioni del territorio: Associazione Ambiente 21 SdB; Associazione Culturale ODV “Il paese”; Associazione Laboratorio Synthesis; Associazione per la Difesa della Salute, dell’Ambiente e del Lavoro; Associazione per la Rinascita della Valle Bormida ODV Associazione PiediXTerra; Associazione Progetto Vita e Ambiente; Canale Ecologia; Comitato CulturAmbiente; ComuneRoero ODV; Forum Salviamo il Paesaggio; L’Arvàngia – Alba, Langhe e Roero; La Porta sulle Langhe Società Cooperativa di Comunità; La Prima Langa – Osservatorio per il Paesaggio delle Valli Alta Bormida e Uzzone; La Via Aleramica APS; Laudato Si’ Bra 2 ODV; Osservatorio per la Tutela del Paesaggio di Langhe e Roero; Parco Culturale Alta Langa; associazione no-profit Valle Bormida Pulita; Valle della Scienza Onlus.

Insieme a loro undici associazioni nazionali: ARI – Associazione Rurale Italiana; Associazione Nazionale Italiabio; Federazione Nazionale Pro Natura; Federazione Nazionale Pro Natura – Alessandria; Federazione Nazionale Pro Natura – Piemonte; Italia Nostra – Consiglio Regionale del Piemonte; Italia Nostra – Sezione di Alba; Italia Nostra – Sezione di Savona – rappresentazione Consiglio Nazionale; LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli – Delegazione Genova; VAS – Verdi Ambiente Società; WWF Italia – Delegato Liguria.