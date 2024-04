Per la Settimana del Patrimonio Culturale a Bra un incontro con i candidati sindaci

Come ogni anno, ITALIA NOSTRA promuove la Settimana del Patrimonio Culturale che si svolgerà in tutta Italia tra l'11 ed il 19 maggio. Il Tema di quest'anno è "Giardini e Parchi Urbani: una campagna per la tutela e la cura del verde urbano".

Per questa occasione la Sezione Braidese dell'associazione, in collaborazione con "Legambiente Langhe e Roero", organizza per sabato 11 maggio, alle ore 17,30, presso la Sala Conferenze del Centro Culturale "G. Arpino" un confronto con i due candidati sindaci a Bra alle prossime elezioni amministrative, Giovanni Fogliato e Massimo Somaglia, sul tema "GIARDINI STORICI E PARCHI URBANI TRA VERDE PUBBLICO E PRIVATO E PROBLEMATICHE AMBIENTALI: QUALI PROPOSTE PER IL FUTURO DI BRA".