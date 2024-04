Fossano, Gianna Gancia lancia la petizione per la difesa del pane in Europa

Nella suggestiva cornice della Chiesa del Salice a Fossano, l'On.Gianna Gancia ha presentato la petizione "Pane al Pane", una campagna mirata a preservare l'autenticità e l'essenza stessa del nostro pane tradizionale in Europa.

Accanto al presidente Piero Rigucci dell’Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo, al presidente Giorgio Felici di Confartigianato Piemonte, al Direttore Patrizia Dalmasso di CNA Cuneo, al sen. Giorgio Bergesio, al Comune di Fossano con il Sindaco Dario Tallone e la presidente del Consiglio comunale Simona Giaccardi, l'On. Gianna Gancia ha ribadito l'importanza vitale di proteggere i nostri prodotti tradizionali. "Chiamiamo le cose con il loro nome", ha affermato l'On. Gancia. "Il pane è pane, e il pane tradizionale merita rispetto e protezione".

La petizione "Pane al Pane" non si limita a garantire la qualità del pane come alimento, ma sottolinea il suo valore culturale e storico per le nostre comunità. È un richiamo alla necessità di preservare le nostre radici e garantire ai consumatori la possibilità di fare scelte informate sui prodotti che portano sulle loro tavole.

Unisciti a noi nel difendere il gusto autentico del pane, preparato secondo la ricetta tradizionale, usando ingredienti genuini.

Si può firmare la petizione "Pane al Pane" al seguente link:https://bit.ly/petizionepanealpane