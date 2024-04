Bra, lo stato di abbandono del Movicentro preoccupa Confartigianato. A breve un incontro con il sindaco

Inaugurato nel 2008, il Movicentro di Bra nasce come luogo di passaggio dalla stazione alla viabilità cittadina e nel tempo ha ospitato tanti eventi, da ultimo la mostra espositiva GeoBra.

La struttura non ha però mai avuto una funzione specifica e resta inutilizzata per gran parte dell’anno, a causa anche di problemi legati alla gestione delle temperature. Situazione che continua a preoccupare Confartigianato, che per anni ha organizzato al suo interno la fiera di Pasquetta, per poi spostarla dal 2022 in piazza Giolitti. Il presidente Luigi Capocchia:

"Non è mai entrato in funzione il meccanismo previsto inizialmente. D’estate fa caldo, d’inverno fa freddo. Abbiamo cercato di istituire un consorzio di artigiani che confronti a km 0 i preventivi relativi agli interventi necessari. A Gianni Fogliato ho sottolineato come tecnici validi sono presenti anche a livello locale".

A questo proposito, un incontro con il sindaco è previsto verso il 20 maggio. "Come artigiani, vorremmo tornare a utilizzare il Movicentro. Vorremmo un posto dove ritrovarci e invogliare il pubblico a venire a vedere quello che siamo capaci a fare".