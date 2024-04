Gli studenti di AgenForm volano in Romania per "Europel" tra sfide sensoriali e scambi culturali

Un gruppo di studenti e docenti dell'AgenForm di Moretta è partito per la 23esima edizione di Europel, il concorso e incontro internazionale dedicato alla valutazione sensoriale dei prodotti lattiero-caseari.

Quest'anno la sfida si tiene in Romania, all'Istituto Vasile Lovinescu di Fălticeni, dopo l'edizione francese che si è svolta lo scorso anno all'Enilv di La Roche-sur-Foron.

Europel rappresenta un'importante occasione per i futuri professionisti del settore per mettere alla prova le proprie capacità di analisi sensoriale, una competenza fondamentale per il loro lavoro.

I partecipanti, provenienti da otto paesi europei e dagli Stati Uniti, si sfideranno nell'esaminare una serie di prodotti lattiero-caseari, tra cui burro, latte, cașcaval, emmental e un formaggio di pecora fresco.

L'obiettivo è quello di avvicinarsi il più possibile alle valutazioni di un panel di esperti, tenendo conto di diverse variabili come l'aspetto visivo, l'odore, la consistenza e il sapore.

L'edizione precedente ha visto gli "Azzurri" di AgenForm trionfare con ben 12 medaglie e un premio speciale come miglior Global Team, piazzandosi tra i primi tre posti in quasi tutte le categorie. Un risultato eccezionale che dimostra l'alto livello di preparazione degli studenti dell'Istituto morettese.

Oltre alla competizione, Europel rappresenta anche un'occasione di crescita professionale e di scambio culturale. I partecipanti avranno infatti la possibilità di visitare aziende lattiero-casearie locali, partecipare a workshop e seminari, e immergersi nella cultura rumena anche attraverso un tour alla soperta della cittadina di Suceava con la sua suggestiva fortezza medievale.

Un'esperienza unica che permetterà loro di ampliare le proprie conoscenze e di stringere nuovi contatti con colleghi provenienti da tutto il mondo.

Per gli studenti dell'AgenForm, la partecipazione a Europel si preannuncia come un'esperienza importante, ricca di sfide e di nuove opportunità di crescita. Un'occasione per mettere alla prova le proprie capacità, confrontarsi con i propri coetanei e con la cultura professionale di altri Paesi del mondo.