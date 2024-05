“Eurohumor", opere da tutto il mondo esposte a Verzuolo per trasmettere un messaggio di pace a studenti e cittadini

Si è conclusa con un bilancio molto positivo la mostra ‘Eurohumor - stanchi di guerra’, che l’Anpi di Verzuolo –Valle Varaita ha organizzato in collaborazione con la biblioteca civica e il Comune dal 22 al 25 Aprile a Palazzo Drago.

“L’esposizione – spiega Anna Bonetto dell’Anpi - composta da circa 120 opere grafico-pittoriche di artisti di ogni parte del mondo ha saputo interessare e trasmettere al pubblico un messaggio di tolleranza, di comprensione, di rispetto delle diversità per un mondo in pace.

La mostra ideata dal giornalista Costanzo Martini, viene promossa da ‘Apice’ associazione per l’incontro delle culture in Europa e dal giornalista Gianni Martini che era presente all’inaugurazione.

“Il nostro obiettivo principale – continua Anna Bonetto – era quello di coinvolgere gli studenti delle nostre scuole, perché dovranno proprio essere questi giovani a preservare la pace e la libertà così duramente conquistata durante la Resistenza. Possiamo dire di avere, in buona parte, raggiunto il nostro obiettivo anche grazie alla collaborazione di alcuni insegnanti nella predisposizione di materiali di supporto alla mostra e per i laboratori ed all’attenzione prestata verso la nostra proposta dai dirigenti scolastici .

Hanno visitato la mostra circa 250 studenti delle scuole di Verzuolo guidati dai loro insegnanti.

C’è stata inoltre – afferma Bonetto - una risposta positiva dalle tre scuole superiori verzuolesi : l’Afp, l’Itis e Agraria e di alcune classi dell’istituto comprensivo, sia della scuola secondaria di 1° grado (Medie) che della scuola Primaria.

Gli studenti hanno potuto visionare le opere anche utilizzando una scheda di lettura per comprendere meglio il messaggio trasmesso.

I ragazzi delle classi della scuola Primaria hanno potuto partecipare a dei momenti laboratoriali di gruppo di rielaborazione creativa di una delle opere artistiche esposte”.

I lavori prodotti durante i laboratori dagli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria di Verzuolo e Villanovetta verranno esposti dal 14 al 16 maggio in occasione della mostra conclusiva del progetto ‘Mio nonno era partigiano’

In tale occasione verranno anche presentati i disegni prodotti dagli alunni delle classi terze della scuola Media di Verzuolo per il progetto dell’Anpi ‘Disegna il manifesto per il 25 Aprile”.