La Fassa Bortolo dona 10mila euro a sostegno di Bagnasco

Ancora una volta la ditta Fassa Bortolo si rende protagonista di un bel gesto di solidarietà in favore di Bagnasco, donando 10mila euro.

"A nome del Consiglio Comunale - dice il sindaco Beppe Carazzone - desidero ringraziare i titolari dell’Azienda Dott. Paolo Fassa e Dott. Bortolo Fassa, il Direttore dello Stabilimento Ing. Davide Cardone, per la sensibilità dimostrata e il supporto fornito anche in questa circostanza: l’importante contributo concesso ci consentirà di soddisfare le esigenze dell’Associazione ASD Bagnasco e dei ragazzi che ne fanno parte. Un ringraziamento particolare va inoltre al Dott. Paolo Fassa che, durante i miei primi mandati da Sindaco, aveva già sostenuto economicamente l’attuazione del “Piano del Colore” che prevedeva la concessione di contributi per la riqualificazione delle facciate delle case del Centro Storico.

L’attenzione che la Fassa Bortolo ci ha sempre riservato è una ulteriore testimonianza di quanto l’Azienda sia radicata sul territorio, sempre disponibile a farsi carico delle problematiche della nostra comunità".