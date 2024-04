A Chiusa di Pesio s'inaugura la mostra fotografica "Animali in cerca d'autore"

Sabato 27 Aprile alle ore 16.00 in Piazza Ferrero (in caso di maltempo nella sala incontri del Municipio) inaugurazione della mostra fotografica collettiva "Animali in cerca d’autore" in esposizione nelle sale del Complesso Museale "Cav. G. Avena" di Chiusa di Pesio. La mostra è organizzata dal Museo in collaborazione con il Comune di Chiusa di Pesio, l’Ecomuseo dei Certosini in Valle Pesio, l’Associazione Chiusa Antica e Insite Tours.

Un collettivo di 10 fotografi naturalisti, che amano dedicarsi soprattutto alla fotografia di animali in libertà, espongono alcune delle loro migliori opere fotografiche dedicate agli uccelli e ai mammiferi delle nostre montagne, dei fiumi e delle paludi della provincia. La fotografia naturalistica ha avuto in questi ultimi anni, grazie anche all’avvento del digitale, un buon seguito di appassionati che hanno scoperto o riscoperto il piacere di fotografare, ma pochi di essi sono disposti a dure levatacce, a camminare per molte ore su terreni spesso privi di sentieri e perfino ad attendere i loro particolari soggetti in posizioni scomode e spesso nascoste e mimetizzate.

Tutto questo nei periodi anche più difficili dell’anno come in inverno o sotto fitte piogge o nevicate. Questi dieci fotografi conosciuti soprattutto nel ristretto ambiente della fotografia naturalistica ci portano all’attenzione animali spesso sconosciuti anche agli stessi frequentatori degli ambienti naturali e della montagna soprattutto. E’ una occasione perfetta per vedere delle immagini di altissimo livello tecnico di volatili difficili da scorgere o molto elusivi come il picchio muraiolo, l’aquila, il falco pellegrino; oppure mammiferi quasi mitici come l’ermellino, la martora e ovviamente il lupo e il cervo.

Cercando di comprenderli, di capirne la vita e i tempi, questi fotografi sono andati in luoghi spesso ignorati, talvolta accantonati, perché non conducono alle cime più famose, ai rifugi, ne alle quote più elevate. Solo sfasciumi, falesie malferme, pieghe della montagna dove però hanno trovato le loro gemme rare.

In questi luoghi ci si muove con attenzione, rispetto, in silenzio; non si impone mai la propria presenza. L’unica caratteristica che accomuna tutte le loro foto è l’origine assolutamente selvaggia. Niente di ciò che vedrete è stato ripreso in ambienti artificiali, quindi nessun animale addomesticato, zoo, falconieri, gabbie, serragli o altre stupidità umane. Tutto e solo nella natura libera!

I dieci protagonisti della mostra sono: Massimo Bruno, Gabri Cristiani, Michelangelo Giordano, Andrea Sangari, Davide Otta, Lucia Pascale, Fabrizio Girardi, Victoria Stanciu, Danilo Piovanotto e Maurizio Zarpellon.

Sarà possibile visitare la mostra nei seguenti orari: dal martedì al sabato ore 9.30-12.00/15.30-17.30.

Per info e prenotazioni visite guidate: Ufficio Turistico Valle Pesio tel. 0171/734990 - e-mail: valle.pesio@gmail.com