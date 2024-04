Domenica torna “Cuneo in Fiore e Biofotovoltaico”: corso Nizza chiuso fino all’altezza di via Coppino

Domenica 21 aprile ritorna l’evento “Cuneo in Fiore e biofotovoltaico”. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione – che si svilupperà lungo l’asse rettore della città - è stata pubblicata un’ordinanza che prevede la chiusura al traffico di corso Nizza – da piazza Galimberti alle vie Coppino/Stoppani (escluse) – dalle 7 alle 21 (divieto di sosta su entrambi i lati già dalle 6).



Non si potrà parcheggiare nemmeno nell’anello interno di piazza Galimberti, sempre dalle 6 alle 21.