"Tutti in piazza per Alberto": a Gallo Grinzane una festa per ricordare l'allegria del 16enne scomparso a novembre

Le persone coraggiose riescono a trasformare il dolore in una forza propositiva che rende più leggeri i ricordi e regala futuro. Si tratta dello spirito con cui i genitori di Alberto "Betto" Rolfo, scomparso a 16 anni a Grinzane lo scorso novembre, hanno deciso di organizzare una festa in suo onore per celebrare la sua allegria attraverso la solidarietà: protagonista sarà la musica, sua grande passione.

Sabato 18 maggio si terrà, infatti in piazza della Chiesa al Gallo l'evento "Tutti in piazza per Alberto", a partire dalle 20 con la partecipazione di Edmmaro, Roberto Molinaro, Madjmusic e Rvrs, insieme allo street food organizzato dalla Proloco. L'ingresso è gratuito ed il ricavato netto sarà devoluto all'Associazione Italiana Tumori Cerebrali per sostenere la ricerca.

"Siamo molto felici di metterci a disposizione per questo evento così speciale - ha detto il sindaco Gianfranco Garau -. Voglio ringraziare la Protezione Civile, la polizia locale, l'Aitc e tutti i volontari e gli sponsor che hanno reso possibile organizzare l'evento, oltre ai consiglieri e alla Giunta che hanno risposto con grande entusiasmo.