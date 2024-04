Alba, sabato 4 maggio il concerto in ricordo della giovane Silvia Bastianini

In foto la chiesa di San Domenico, ad Alba

Un inno alla vita. Il concerto in ricordo della giovane Silvia Bastianini, a otto anni dalla sua scomparsa, per andare oltre la sofferenza e provare a far ripartire la speranza.

Come ogni anno, l’Unione Nazionale Veterani dello Sport, in collaborazione con la famiglia Bastianini, ha organizzato una serata musicale in calendario 4 maggio, alle ore 21, nella chiesa di San Domenico, ad Alba.





Per l’occasione sarà proposto il programma “Tra Musical e Musica da Film” a cura dell’Ensemble cameristico “Romeo Paglia”, dove riecheggeranno le colonne sonore di film cult entrati nella storia del cinema e nei cuori.



La direzione artistica è affidata al maestro Paolo Paglia per una serata in omaggio alla passione di Silvia per la musica, attraverso le note che hanno accompagnato i suoi pensieri, i suoi gusti, ma sono stati anche la colonna sonora della sua gioia e del suo dolore e che potrebbe essere anche quella della vita quotidiana di ognuno di noi.

Un’armonia che solo la musica sa regalare, con le sue vibrazioni, i suoi suoni, i suoi silenzi e le sue pause, risvegliando le emozioni più autentiche e vere.





Figlia della nota scrittrice Franca Benedusi, Silvia ci ha lasciati a soli 44 anni dopo una lunga malattia. Lo sport era la sua grande passione: amava il nuoto, la bicicletta, la moto, la corsa, il trekking.