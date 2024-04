Quest'anno a Cavour Carne la razza piemontese incontra le braci della pampa

La migliore carne di razza piemontese cucinata come si fa da sempre nella sterminata pampa argentina, con una cottura lenta su braci ardenti. Nella serata di sabato 20 a Cavour Carne, sotto l’ala del gusto di piazza Sforzini, ci si potrà immergere nei gusti e nei profumi che nascono dall’incontro della tradizione zootecnica del territorio e l’asado. Dalle 19 inizierà la cena argentina preparata dall’azienda ‘Empanadas Hilda’ e i piatti saranno disponibili anche da asporto (per informazioni 339 4093937).

L’intrattenimento musicale della serata sarà affidato a ‘Casa Peyretti’, trasmissione di Rete 7. “L’asado è la novità dell’edizione di quest’anno della festa e l’offerta enogastronomica, come al solito, sarà ampia: i pranzi di sabato e di domenica saranno all’insegna del bollito alla piemontese e dei piatti della tradizione preparati dalla nostra associazione assieme ai macellai locali – spiega Marcello Bruno, presidente della ProCavour –. Inoltre anche i ristoranti del paese proporranno le loro specialità a base di carne di razza bovina piemontese”. In quei giorni circa una trentina di volontari della ProCavour sono al lavoro per cucinare e servire le specialità dell’ala del gusto.

Nel fine settimana Cavour diventerà una grande centro commerciale naturale con stand e bancarelle e negozi aperti. Piazza III Alpini e piazza Solferino, ad esempio, saranno occupate dalla mostra zootecnica regionale organizzata in collaborazione con l’Arap (Associazione regionale allevatori piemonte) e dalla mostra della meccanizzazione agricola. Per tutta la giornata di domenica, inoltre, ci sarà la ‘Grande fiera di Primavera’ nelle vie e piazze del paese mentre via Borgi sarà occupata dal mercato dei produttori agricoli.

Nel programma di Cavour Carne non mancano i momenti dedicati alla cultura e al rilancio turistico del territorio: alle ore 15,30 al Museo Archeologico di Caburrum e all’Abbazia di Santa Maria (via Saluzzo 72) è previsto l’incontro ‘Cultura, cibo e territorio: quali idee per lo sviluppo turistico?’. In quella sede, verrà presentata la convenzione tra il Comune di Cavour, il Comune di Revello, la Fondazione Ordine Mauriziano e il Politecnico di Torino, per la promozione e valorizzazione del territorio, partendo dal mettere in rete le Abbazie di Santa Maria di Cavour, Santa Maria di Staffarda e la Cappella Marchionale di Revello.

Un ‘Pedibus’ organizzato dalla ProCavour porterà i visitatori alla scoperta della storia, delle tradizioni, delle curiosità, degli oltre duemila anni di storia della cittadina (ore 11, 15, 16) mentre al pomeriggio l’associazione ‘Vivi la Rocca’ guiderà le visite naturalistiche sui sentieri della Rocca di Cavour (ore 10,30, 14,30, 15). Per partecipare bisogna prenotare all’Infopoint della ProCavour in Piazza Sforzini.

Domenica verrà riproposta anche la novità che lo scorso anno ha suscitato un buon interesse del pubblico: il raduno Tuning Cavour per moto, scooter, vespa, ape, quad, mini auto, auto e fuoristrada. Si svolgerà tra l’area Fieristica Nanni Vignolo e via Goytre dalle 10 alle 18. Special guest dell’edizione di quest’anno: Angelo Stagnitto con le sue Subaru Impreza Sti e L’Abarth 595 Pista.

Nelle serate di giovedì 18 e venerdì 19 aprile ci saranno già delle anticipazioni di Cavour Carne. Alle 20,45 di giovedì si svolgerà il convegno ‘L’allevamento, un mestiere prezioso che va valorizzato e non perseguitato’ nel salone comunale di piazza Sforzini 1, a cura di Coldiretti Torino. Venerdì, invece, farà festa l’associazione Cavour Commercio con un ‘Grande gioco’ in piazza Sforzini per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria (ore 18), la cena self-service con piatti della tradizione e dell’innovazione seguita da una serata ‘Music & Drink’.

Per il programma completo di Cavour Carne consultare questa pagina.