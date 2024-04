OrmeAttiva presenta i primi componenti a sostegno della candidatura di Alberto Bottero

Si svelano i primi componenti della lista OrmeAttiva, lista a sostegno della candidatura di Alberto Bottero per le prossime amministrative di giugno.

I primi tre nomi annunciati sono:

Federica Fiorentino nata a Roma e arrivata per la tesi in Piemonte, si è trasferita in Val Tanaro nel 2008. "Sono innamorata di questo bellissimo territorio. Vivo a Ormea, dove ho trovato un piccolo angolo di paradiso, dal 2021. Lavoro online, questo mi ha permesso di scegliere liberamente dove vivere e per me essere in montagna, ma vicino al mare, ha un valore inestimabile. Mi prendo cura della terra, coltivo, sono accompagnatore naturalistico e vedo tante potenzialità nella nostra Valle, per questo ho scelto di mettere le mie competenze al servizio delle persone e del territorio, in cui sogno di poter vedere un ritorno dei giovani e della comunità, e la creazione di una economia sana che sappia valorizzare l'intera Val Tanaro e le sue straordinarie risorse".

Antonella Pelazza nata a Mondovì il 30 maggio 1970, residente ad Ormea, è titolare di azienda agricola (settore apicoltura) e agrituristica. "Metto la mia esperienza lavorativa a disposizione della lista OrmeAttiva perché è un bel gruppo di giovani con tanta voglia di crescere e far crescere svecchiando e innovando la loro città pur conservando le tradizioni locali."

Antonio Celia, nato a Ventimiglia il 3 agosto 1955, pensionato, già consigliere comunale a Isolabona è ad Ormea dal 2020, nel tempo libero scrittore di romanzi e pittore. "Metto la mia esperienza a disposizione della lista OrmeAttiva perché ho trovato un gruppo di giovani desiderosi di rinnovare la loro città pur conservando le tradizioni del territorio".