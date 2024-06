A Cuneo pullman turistico colpito da un grosso ramo di rientro da un viaggio: danni ma nessun ferito

Paura, nella tarda serata di ieri 23 giugno, per una comitiva cuneese al rientro da un viaggio a Castelluccio di Norcia organizzato dalla New Group PV, agenzia buschese.

Erano le 23 circa, la comitiva, a bordo del pullman, era in uscita da Cuneo, dopo aver fatto scendere alcuni partecipanti. Lungo via Circonvallazione Nord, all'altezza dell'autolavaggio lungo la strada, un ramo di grosse dimensioni si è improvvisamente abbassato andando a colpire il mezzo, che non ha potuto in alcun modo evitare l'impatto.

Un forte rumore, come ha spiegato l'autista, costretto ad una brusca frenata, ma nessuno si è fatto male. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere il ramo e a mettere in sicurezza la zona, così come i carabinieri. Dopo circa 45 minuti il mezzo, danneggiato nella parte anteriore, è potuto ripartire per portare a destinazione anche gli ultimi passeggeri di rientro dall'Umbria.