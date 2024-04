Tennistavolo: A4 Verzuolo all'assalto del Grand Prix interregionale giovanile

Domenica 21 aprile, con inizio alle ore 9.30, è in programma ad Isola d’Asti la sesta ed ultima prova del Grand Prix interregionale giovanile alla quale sono qualificati 200 atleti provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, i 20 migliori classificati di ogni categoria dopo le prime 5 prove.

Tra i protagonisti numerosi atleti dell’A4 Verzuolo che, oltre ad essere nettamente in testa alla classifica per società, ha diversi atleti che hanno la possibilità di trionfare nella loro categoria.

Attualmente sono infatti in testa alle classifiche dello loro rispettive categorie Elisa Aglì (under 9), Marta Garello (Under 11), Carlotta Giuliano (Under 17 e 19), Elia Barbero (Under 15).

Sono secondi Lia Ramonda (Under 9), Alice Rivoira (Under 11), Marta Garello ed Ettore Casonato (Under 13) Carlo Cesano (Under 15).

Sono infine terzi Alessandro Zucchetti e Sofia Pittavino (Under 9), Alice Rivoira (Under 13), Carola Tosello (Under 15 e 17), Carlo Cesano (Under 17), Matteo Barbero (Under 17-19).

Questa manifestazione è il frutto di lavoro delle varie Società sportive che vedranno i propri atleti dare il meglio di sé e dimostrare la loro crescita sportiva e la loro tenacia.

Molti di questi atleti dell’A4 Verzuolo saranno protagonisti anche nei prossimi Campionati Italiani Giovanili che sono in programma a Terni dal 24 al 30 aprile.