Un territorio a vocazione imprenditoriale: il caso di Pavia

Quella della Lombardia è un'economia caratterizzata, principalmente, dalla presenza di industrie che operano nel settore terziario, con la movimentazione delle merci che viene agevolata, in maniera davvero straordinaria, dalla presenza di una fitta rete di vie di comunicazione.

Tuttavia, in un contesto così vivace e articolato, merita una particolare menzione il caso di Pavia, perché rappresenta davvero un unicum, nell'ambito di quello che è il tessuto economico regionale. La zona del Pavese, infatti, è caratterizzata dalla presenza di un elevato numero di microimprese, che costituiscono ben l'80% di quelle operanti sul territorio.

Questo rende particolarmente dinamica e variegata l'economia della zona di Pavia, un territorio a vocazione imprenditoriale senza pari, dove le nuove imprese vengono create ad un ritmo davvero vertiginoso, merito anche dell'efficienza delle infrastrutture e della posizione "strategica" di questa particolare area della regione.

Le imprese che operano nel Pavese, dunque, danno vita ad un indotto estremamente significativo, merito anche di un eccezionale network logistico che si muove tra l'interporto di Mortara e il porto di Savona, per una rete di scambi commerciali che arriva fin nel cuore dell'Europa.

Ed è proprio per consentire alle imprese della zona di lavorare al meglio, che AmicoBlu ha scelto di collocare un punto di noleggio furgoni a Pavia, che è un riferimento imprescindibile per le aziende di ogni settore, le quali sanno di poter trovare sempre il mezzo di trasporto giusto, e l'offerta più conveniente, in base alle proprie esigenze.

Perché il noleggio è la soluzione perfetta per le imprese, anche per tutte quelle che non si occupano esclusivamente di logistica. Per tutte piccole realtà come quelle presenti nella zona del Pavese, che non hanno bisogno di una intera flotta di veicoli commerciali ma, comunque, necessitano di dotarsi di un mezzo di portata superiore, è importantissimo poter disporre di furgoni che siano sempre affidabili e sicuri, in grado di portare a termine qualsiasi genere di lavoro.

Ma i costi per l'acquisto di un veicolo di questo genere, possono essere proibitivi, e le spese relative alla gestione rappresentano davvero un tasto dolente. Scegliendo il noleggio in alternativa al possesso, invece, si avrà la possibilità non solo di contenere e tenere sotto controllo le spese, ma si avrà anche la possibilità di usufruire di automezzi nuovi, performanti, adatti ad esigenze diverse e capaci di affrontare ogni tipo di percorso.

Per consentire alle imprese di diversificare la propria offerta e di fornire una gamma di servizi sempre più ampia.

Perché AmicoBlu è il partner perfetto per le imprese, e in un territorio dove l'imprenditorialità è linfa vitale, avere al proprio fianco un Amico sempre disponibile, è davvero straordinario.