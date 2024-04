"Quando la poesia è vita": incontro al Rondò dei Talenti di Cuneo

Mercoledì 24 aprile, dalle 17 alle 19, appuntamento con "Quando la poesia è vita" organizzato al Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo, 1 – Cuneo), nell’ambito del Bando Educare in terrazza promosso dalla Fondazione CRC.

Un incontro destinato a giovani e adulti proposto sall'associazione CVX Agape per divulgare il valore della poesia come "strumento" di comprensione del reale e quindi della vita. Nulla di accademico ma una proposta per far conoscere e possibilmente far amare la poesia contemporanea come via di conoscenza edi interpretazione delle cose: “pensare l'amore tra arpeggi e versi”.

Voce: Umberto Bovani. Musica: Giorgio Signorile.

Gradita la prenotazione sul sito www.rondodeitalenti.it