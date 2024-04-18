 / Sport

Sport | 18 aprile 2024, 15:31

Calcio Serie D: girone A, i provvedimenti del giudice sportivo

Le decisioni del giudice dopo la quartultima giornata

Calcio Serie D: girone A, i provvedimenti del giudice sportivo

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

AMMENDA Euro 800,00

DERTHONA FBC 1908 A.S.D.

Per avere propri sostenitori nel corso della gara, profferito espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale. ( R AA )  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GHIARDELLI GIACOMO (ASTI) 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GIORCELLI NICOLO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

ZACCARIELLO ANTONIO (RG TICINO SSD S.R.L.)

CANNISTRA PAOLO (VADO) 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI FRANCESCO EMANUEL (BORGOSESIA CALCIO)

VONO RICCARDO (CHIERI)

DE RIGGI SIMONE (CHISOLA CALCIO)

MAGAZZU LUCA (LAVAGNESE 1919)

MENDEZ EMANUEL (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO) 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

WhatsApp Segui il canale di Targatocn.it su WhatsApp ISCRIVITI

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium