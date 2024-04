Le nuove paline intelligenti di Cuneo in attivazione entro la fine di maggio

Sono pronte all’attivazione ufficiale dei display – che dovrebbe avvenire entro la fine del mese di maggio – le paline intelligenti fatte installare dal Comune di Cuneo in diverse zone della città.



Un servizio atto a offrire ai cittadini e ai turisti informazioni in tempo reale su quel che accade sul territorio comunale (per esempio eventi, o alert informativi), per dispensare informazioni sul trasporto pubblico locale, per effettuare chiamate di emergenza e per ricaricare dispositivi elettronici e bici elettriche.

Le tre fasi del progetto

Ieri sera (giovedì 18 aprile) si è tenuta la commissione consiliare sul tema, che ha visto i consiglieri visitare gli uffici del Settore Elaborazione Dati. Un’ottima occasione per aprire le porte dell’ufficio stesso, ma anche per visionare direttamente e con facilità una di queste paline intelligenti (nelle scorse settimane anche al centro di un contenzioso che ha visto coinvolte le due aziende risultate prima e seconda nel bando per l’installazione).



“Questo delle paline intelligenti, che si trasformeranno in vere e proprie ‘aree intelligenti’, è un progetto che guarda in avanti – racconta l’assessore Andrea Girard - . La prima fase, quella dell’installazione delle paline, si dovrebbe ufficialmente concludere prima dell’estate mentre la seconda, e cioè l’attivazione dei display sulle paline già installate, è prossima all’avvio”.



Nel corso della visita di ieri l’assessore e i tecnici hanno illustrato le specificità delle paline, che si sostanziano in due diverse tipologie: una legata all’informazione sul trasporto pubblico locale e uno dedicato invece alla comunicazione più istituzionale (un esempio del secondo tipo è quella, ancora non attivata, al Santuario degli Angeli). Un servizio in costante aggiornamento.



“La fase tre sarà poi quella in cui entreranno in funzione i pulsanti dedicati alla chiamata d’emergenza alla centrale operativa del 112 – continua Girard - , un servizio utile a indicare situazioni di emergenza tramite il contatto diretto con un operatore fisico della centrale operativa. Premere il pulsante una volta sarà sufficiente a inoltrare la chiamata; un secondo pulsante, in successiva attivazione, permetterà di raggiungere una modalità a favore degli ipovedenti o con indicazioni sonore”.

Delle vere e proprie aree intelligenti

Come indicato dall’assessore la palina sarà soltanto una parte di una vera e propria area intelligente. “Verrà completata da una telecamera di videosorveglianza quadriottica con raggio a 360 gradi, che difenderà il sistema dagli atti vandalici funzionando allo stesso tempo come telecamera di contesto”.



“Il sistema è anche studiato per ricaricare a livello elettrico le bici elettriche e i dispositivi, con prese universali, porte USB e modalità di caricamento wireless – ha aggiunto l’assessore - . L’attivazione vera e propria del display sarà ovviamente conseguente all’effettivo cablaggio della fibra ottica nell’area”.



“Nel progetto sono coinvolte anche le frazioni di Confreria e Borgo San Giuseppe ma è bene specificare che non si è deciso di privilegiare queste due frazioni in maniera specifica; la scelta sulle aree nelle quali implementare le paline deriva dalle linee di finanziamento e dalle coperture del PNRR, della Fondazione CRC e del bando Periferie”.

Girard: “Un progetto visionario, sempre in work in progress”

“Questo è un progetto visionario, di cui sono molto orgoglioso ma che, è giusto ricordarlo, ereditiamo dall’amministrazione precedente – ha concluso Girard - . Nelle varie fasi attuate e da attuare i nostri uffici si sono avvalsi della cooperazione di tante altre parti della macchina comunale, per esempio sul tema dell’arredo urbano: i sistemi potevano essere anche più d’impatto ma sono stati studiati per adattarsi al contesto urbano di riferimento, con sedute di design e moderne. È stata anche coinvolta la polizia Locale e l’ufficio Strade. In futuro, addirittura, potremmo implementare nelle paline un’intelligenza artificiale che dialogherà direttamente con i cittadini tramite un chat bot”.